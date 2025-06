Kappa lance sa nouvelle collection officielle pour les 24h du Mans 2025

Pour la deuxième année consécutive, Kappa collabore de manière officielle avec la plus célèbre course d’Endurance au Monde et réaffirme ainsi son engagement aux côtés des 24 Heures du Mans en tant qu’Habilleur Officiel Sportswear.

À cette occasion, la marque italienne a lancé une nouvelle collection exclusive, pensée pour faire vibrer les passionnés de sport automobile et de style, aussi bien sur le circuit qu’en dehors.

Nous avons reçu deux produits, le Polo Giovani ci-dessus et un T-shirt Adobi, et nous ne pouvons que souligner la qualité remarquable de fabrication et des tissus sélectionnés ! Des vêtements très élégants et assurément conçus pour durer.

Inspirée par l’univers visuel et l’énergie unique du Mans, la collection 2025 s’articule autour de trois lignes fortes, mêlant technicité, design et culture racing :

• TEAM KIT : L’uniforme officiel de la course

Reconduit à l’identique cette année, le Team Kit habille les membres des équipes officielles. Une silhouette sobre, fonctionnelle et robuste, fidèle à l’esprit de Kappa et pensée pour l’action (photo ci-dessus).

• FAN WEAR : Deux visions créatives de la passion fan

Entièrement repensée, la ligne FAN WEAR se décline en deux capsules distinctes et puissantes :

— Une capsule hommage aux derniers rayons du soleil sur le circuit. Les pièces, majoritairement noires, sont ponctuées de dégradés violet et orange, évoquant la transition entre jour et nuit au cœur de la course.

— Une capsule inspirée des emblématiques vibreurs jaune et bleu du tracé manceau, qui de distingue par ses contrastes graphiques audacieux et son esthétique contemporaine. Elle comprend également un maillot iconique.

• HERITAGE : L’élégance preppy à l’italienne

Avec ses accents preppy et ses coupes soignées, la gamme HERITAGE célèbre l’héritage du sport automobile avec une élégance discrète. Polos, vestes et accessoires y composent un vestiaire chic et intemporel, fidèle à l’élégance sportive à l’italienne.

Cette nouvelle collection incarne l’alliance du patrimoine, de la performance et du design, dans un esprit résolument fidèle aux valeurs de Kappa : authenticité, passion, modernité. Pour l’ensemble de la collection, les prix des produits varient entre 30€ pour une casquette, 79€ pour un maillot et jusqu’à 190€ pour une veste Robe Giovani.

La collection est disponible à la vente dès aujourd’hui sur kappa.fr. Une boutique Kappa sera également installée au cœur du Village des 24 Heures du Mans, du 10 au 15 juin.