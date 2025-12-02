Guide de Noël 2025 - Livres auto et sport auto : les nouveautés de Glénat

Le mois de décembre est lancé et pour la littérature concernant l’automobile et le sport automobile, c’est aussi un grand moment en termes de parution, avec de beaux ouvrages qui vous attendent pour les fêtes de fin d’année.

Nextgen-Auto a reçu beaucoup de livres ces derniers jours et nous allons vous présenter une sélection d’oeuvres qui ont retenu notre attention.

Commençons par un trio de livres édités chez Glénat, touchant l’automobile sportive de manière général.

Ferdinand Porsche - La biographie définitive - 39,95€

La biographie complète du visionnaire automobile, Ferdinand Porsche, à l’héritage indélébile.

Cette biographie retrace le parcours fascinant de Ferdinand Porsche, fondateur du bureau d’études Porsche. Historien et journaliste automobile, Serge Bellu raconte avec force détails le parcours d’un jeune ingénieur visionnaire, marqué dès l’enfance par la mort de son frère aîné. Initialement destiné à reprendre l’affaire familiale de ferblantier, Ferdinand Porsche trouve refuge dans sa passion pour l’électricité et les innovations de l’époque.

Chef mécanicien chez Béla Egger, il entame une vie entièrement vouée à l’innovation et à l’automobile. Chez Lohner, il invente l’un des tout premiers véhicules hybrides – une prouesse technique inédite au tournant du xxe siècle –, puis, chez Mercedes, il signe le fameux modèle S considéré comme son chef d’œuvre absolu.

En 1931, Ferdinand Porsche crée son propre bureau d’études. Cette indépendance le mènera à une collaboration étroite – et controversée – avec le Troisième Reich, notamment pour concevoir la « voiture du peuple », la Volkswagen Type 1. En parallèle, il développe pour Auto Union des voitures de course révolutionnaires, confiées à des pilotes de légende comme Bernd Rosemeyer, Achille Varzi ou Tazio Nuvolari. À sa disparition, son fils Ferry perpétuera l’héritage paternel avec la création de la Porsche 356, suivie de l’emblématique 911.

Enrichi de cahiers iconographiques présentant une galerie de plus de 150 photographies rares et inédites, cet ouvrage s’achève par une section spéciale dédiée aux 50 plus grandes victoires de Porsche en compétition.

Porsche 911 d’exception - 45€

« La 911 est la seule voiture avec laquelle on peut participer à un safari africain, courir les 24 Heures du Mans, se rendre au théâtre ou encore parcourir les rues de New York. » - Ferry Porsche, fondateur de Porsche AG

En 1963, Porsche présente sa première 911 sous le matricule « Type 901 » au salon de Francfort. Elle conquiert immédiatement le cœur des amateurs de voitures de sport dans le monde entier et reste encore aujourd’hui LE modèle iconique qui signe l’identité de la marque allemande. À travers huit générations, la 911 s’est toujours distinguée par sa silhouette unique, sa grande polyvalence, ses performances et ses technologies innovantes.

Aux côtés des 911 de série, Porsche s’est toujours attelée à créer des modèles exclusifs en édition limitée, des hors-séries spéciales ou des versions destinées à la compétition. Ce sont des modèles à part, des 911 véritablement exceptionnelles, comme par exemple cette 2.2 ST, détentrice d’un doublé au Rallye Monte-Carlo en 1970, ou l’inoubliable Carrera RS de 1972, souvent considérée comme la meilleure Porsche de tous les temps avec son inimitable « queue de canard ».

Certains modèles rares n’ont été produits qu’en un seul et unique exemplaire comme la Carrera S « 1 Million » spécialement conçue pour fêter la millionième 911 produite par la firme.

Grand spécialiste de la marque de Zuffenhausen, Sylvain Reisser présente dans ce livre toutes les 911 d’exception, du premier modèle R de 1963 au plus récent Spirit 70 de 2025, en dévoilant pas moins de soixante-quinze modèles singuliers qui ont participé à forger la légende de la marque allemande.

Supercars - 2e édition - 39,95€

Supercars, l’incarnation du mythe...

Elles fascinent par leurs performances. Elles charment par leurs lignes, impressionnent par leur sophistication, intriguent par leur rareté, désespèrent par leur prix. On s’interroge sur leurs propriétaires, sur leur destination et leur usage. Ces voitures exceptionnelles ce sont les Supercars.

Ces automobiles extraordinaires - au sens propre - sont paradoxales. Elles sont provocantes, voire indécentes et leurs excès de toutes sortes peuvent paraître inappropriés. Mais elles sont si marginales et si anecdotiques que l’on ne retiendra de ces créations démesurées que l’ingéniosité de leurs concepteurs, l’imagination de leurs stylistes et le savoir-faire des artisans qui les concoctent. Cet ouvrage, écrit par Serge Bellu, présente ainsi 200 modèles de Supercars, de façon chronologique, depuis la Porsche 959 de 1983 jusqu’à la Ferrari F80 sortie fin 2024 en passant par la Mercedes SLR McLaren, la Bugatti Veyron, la Lamborghini Veneno, la Bugatti Chiron, la Ferrari SF90 Stradale, l’Aston Martin DBR22...

Chaque modèle présente sa fiche technique dans laquelle nous retrouvons toutes les informations sur la vitesse maximum, l’accélération, le poids, la puissance, le nombre d’exemplaires produits, le prix… Un magnifique ouvrage aux photographies parfois rares et inédites, qui nous propose de découvrir ces voitures d’exception. Incarnations du mythe, elles ont toutes une mission essentielle : faire rêver le commun des mortels.

