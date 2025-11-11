RENNSPORT, la simulation de course auto arrive sur consoles et PC

L’éditeur Nacon va sortir un nouveau jeu de course automobile du nom de RENNSPORT, axé sur la simulation. L’objectif du titre est de proposer une expérience communautaire de la course automobile virtuelle parmi différentes plateformes existantes.

C’est pourquoi il propose un cross-play entre PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, permettant à tous les pilotes en ligne de se retrouver sur les mêmes grilles de départ et dans les mêmes compétitions.

Qu’il s’agisse d’une course rapide, d’un championnat ou un événement E-sport officiel, tout se déroule désormais dans un environnement unifié, garant d’un équilibre parfait et d’une expérience identique pour chaque joueur.

La progression croisée prolonge cette continuité en préservant statistiques et réglages de pilotage d’une plateforme à l’autre. Un système fluide et transparent qui positionne RENNSPORT parmi les rares simulations à offrir une véritable compétition mondiale et ouverte à tous, tout en offrant la possibilité d’affronter tous ses amis ainsi que ses connaissances, sans obstacle lié à la machine utilisée.

Le moteur graphique de dernière génération conçu par Epic Games est une référence absolue dans le monde du jeu vidéo, et quel que soit le genre, il sublime chaque détail. Ici, ce sont les carrosseries qui en bénéficient en étant finement modélisées, tandis que les circuits sont baignés dans une lumière naturelle. Les textures de piste sont fidèles à la réalité pour offrir un réalisme à tous les pilotes, amateurs ou chevronnés.

RENNSPORT exploite pleinement le potentiel de la dernière génération de consoles et sera prêt à soutenir la prochaine. Résolution 4K, fréquence d’images à 60 fps et HDR natif assurent un rendu très poussé et réaliste.

Le titre est compatible avec l’ensemble des volants et accessoires console. La compatibilité avec les retours haptiques et le retour de force permet de profiter de toutes les manettes et des volants au maximum.

Du côté du gameplay, Nacon admet qu’il s’agit d’un jeu « sans compromis », mais a tout de même travaillé pour mettre en avant le plaisir de conduite. Cependant, le titre est bien axé simulation et les possibilités d’affiner le pilotage, par les paramètres du jeu ou les réglages des voitures, seront nombreuses.

Nacon promet que l’adhérence sera évolutive, que les transferts de masse seront gérés complètement, et que l’usure mécanique ou pneumatique sera aussi ressentie. La philosophie de l’éditeur reste simple : placer le joueur au centre de la course, et lui offrir une immersion totale, de la préparation des compétitions jusqu’aux batailles sur les circuits.

Côté contenu, RENNSPORT déploie une offre complète pour s’amuser sur le jeu en mode multijoueur, mais aussi en solo. Véritable pilier de tous les jeux de courses depuis plusieurs décennies, le mode Time Trial est un contre-la-montre classique qui invite les joueurs à lutter contre leurs propres records.

Pour ceux qui préfèrent les compétitions de longue durée, le mode Championnat et le mode Carrière proposent une progression immersive, au fil des courses ou des saisons.

Ceux qui veulent prendre quelques minutes pour s’amuser de manière sporadique ou immédiate se dirigeront plutôt vers le mode Quick Race, pour des affrontements instantanés contre l’intelligence artificielle. Le mode multijoueur en ligne, quant à lui, repose sur des serveurs régionaux capables d’accueillir jusqu’à 24 joueurs en simultané.

Les voitures qu’il est possible de conduire dans RENNSPORT sont issues des championnats de GT et d’endurance, ainsi que de supertourisme. On trouve divers prototypes dont les célèbres Hypercar du WEC telles que la BMW M Hybrid V8 et la Porsche 963.

Il y a d’autres protos et des voitures de catégorie GT3 comme l’Aston Martin Vantage, la Porsche 911 GT3 R, ou encore la BMW M4 et l’Audi R8, qui croisent des modèles de tourisme répondant au règlement international du TCR. Les bruits des moteurs ont été enregistrés sur des véhicules réels pour être plus réalistes, et ils ont été traités pour une intégration dans le monde virtuel.

Pour préserver l’aspect simulation et offrir le meilleur ressenti aux joueurs, les circuits ont été scannés au laser, puis reproduits à la perfection grâce à la puissance de l’Unreal Engine 5. Il y a un total de 10 circuits, dont les mythes de l’endurance que sont Spa-Francorchamps, Monza, Nürburgring, Daytona ou Fuji, et quatre pistes créées par la communauté.

Une application mobile permet de suivre statistiques, résultats et activités de la communauté, tandis qu’un contenu évolutif enrichira régulièrement l’expérience avec de nouvelles voitures, pistes et séries via mises à jour et DLC.

Deux éditions accompagneront la sortie du jeu, fixée au 13 novembre 2025. L’édition standard à 59,99 € inclut le titre complet ainsi qu’une Ford Mustang GT3 offerte en bonus de précommande. L’édition Deluxe (79,99 €) ajoute un accès anticipé de 72 heures, le pack Nordschleife x 911 GT3 R, 1100 crédits virtuels RENN$ et deux DLC post-lancement.

Le premier, ‘Endurance Classics - Partie 1’, permettra de revivre l’âge d’or des 24 Heures du Mans avec le circuit manceau et des véhicules comme la Porsche 911 GT1, la Mercedes CLK ou encore la Porsche 956. L’autre, ‘Touring Classics - Partie 1’, fera honneur au DTM des années 90 avec l’Alfa Romeo 155, la BMW M3 E30 ou encore la Mercedes-Benz 190 E Evo II et ajoutera le tracé de Hockenheim.

Randez-vous dans quelques jours pour retrouver notre test du jeu dans sa version de sortie, dans lequel nous vous donnerons notre verdict sur la qualité du titre, que ce soit dans son exécution technique ou sa proposition en tant que jeu de simulation et divertissement vidéoludique.