F2, Qatar, Course sprint : Verschoor remporte sa huitième course de F2

Avant-dernier week-end de course de la saison, et le titre n’est pas encore attribué, même si Fornaroli est en très bonne position au championnat. C’est d’ailleurs l’Italien qui hérite de la pole, signée à l’origine par Goethe, mais l’Allemand a écopé d’une pénalité de trois places pour avoir gêné Stenshorne. Ce samedi a lieu la course sprint, avec grille inversée : c’est donc le dixième des qualifications, Verschoor, qui occupe la pole position.

L’expérimenté Néerlandais se fait pourtant surprendre par Dürksen au départ, et le pilote AIX prend la tête de la course, tandis que le débutant Tsolov s’empare de la troisième position. Fornaroli est quant à lui à la lutte avec son coéquipier Stanek un peu plus loin dans le peloton, et c’est Stanek qui sort pour l’instant vainqueur du duel. Dürksen ne reste pas longtemps devant, et dès l’entame du quatrième tour Verschoor reprend les commandes et creuse rapidement un petit écart pour se mettre à l’abri du DRS de Dürksen.

A neuf tours du drapeau à damiers, les deux coéquipiers de chez Trident s’accrochent et Wharton se retrouve dans les graviers et doit abandonner. La voiture de sécurité entre alors en piste et quelques pilotes choisissent de s’arrêter aux stands pour chausser des pneus tendres : c’est notamment le cas de Stanek.

La course reprend au début du 17è tour, sans changement notable devant au moment du re-start. Au bout de quelques tours, Verschoor a déjà de nouveau creusé une avance confortable sur Dürksen... mais celle-ci va une nouvelle fois être remise à zéro car Shields, le coéquipier de Dürksen chez AIX, part en tête à queue et est arrêté en piste : revoilà la voiture de sécurité.

La course reprend pour un seul tour. Cela se passe bien pour Verschoor et Dürksen en tête, mais moins pour Tsolov, qui doit faire face à un Villagomez très agressif qui le passe alors que le Bulgare doit sortir de la piste pour éviter l’accrochage et dégringole au classement.

Verschoor s’impose donc ce soir, c’est sa huitième victoire dans la catégorie, il égale le record. Dürksen termine deuxième devant Villagomez et Montoya. Dunne prend la cinquième place et Fornaroli la sixième tandis que Stenshorne et Crawford empochent les derniers points.