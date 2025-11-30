F2, Qatar, Course principale : Martins victorieux, Fornaroli champion

Suite à la pénalité de trois places sur la grille de Goethe - qui avait signé le meilleur temps des qualifications - c’est le leader du championnat Fornaroli qui est en pole. Il devance Martins et son coéquipier Stanek et c’est le Français qui réussit le meilleur envol et prend la tête de la course devant les deux Invicta. Martins réussit ensuite à se mettre hors de portée du DRS de Fornaroli tandis que derrière un petit train de monoplaces s’est formé, mais les dépassements sont compliqués.

Au 5è tour, Dunne parvient à dépasser Stanek pour le gain de la troisième place, mais l’Irlandais est ensuite parmi les premiers à s’arrêter pour changer de pneus. Devant lui, Fornaroli effectue également son arrêt obligatoire au même moment, alors que Martins, Goethe et Stanek stoppent au tour suivant. Martins ressort bien devant Fornaroli mais Stanek a lui perdu des positions et a à présent Verschoor dans ses rétroviseurs.

Au 15è tour, Goethe abandonne en piste et la voiture de sécurité intervient, alors qu’on retrouve en tête des pilotes sur une stratégie alternative, qui ne se sont donc pas encore arrêtés aux stands : Beganovic mène devant Lindblad et Browning. Cette voiture de sécurité compromet fortement leur stratégie et Lindblad fait le choix de s’arrêter prématurément aux stands. Dans le même temps, Dunne et Tsolov écopent de cinq secondes de pénalité pour une sortie des stands dangereuse.

La voiture de sécurité s’efface assez rapidement, alors que tous les pilotes ne sont pas regroupés. Beganovic creuse de nouveau un bel écart avec ses poursuivants. Martins revient sur Van Hoepen, qui ne s’est pas encore arrêté, mais ne parvient pas à le dépasser, perdant un temps précieux derrière lui et voyant ainsi revenir Fornaroli. Derrière eux, Dunne attaque Lindblad mais reste derrière au premier essai. La deuxième tentative sera en revanche concluante et Dune prend l’avantage.

Il ne reste que cinq tours de course quand Beganovic effectue son arrêt obligatoire et passe en pneus tendres : il en ressort hors des points, derrière Stanek. Dans le même temps, Fornaroli s’est encore rapproché de Martins et est à présent dans sa zone DRS. Quand Browning et Bennett s’arrêtent enfin changer de pneumatiques, Martins retrouve la position de leader et a même réussi à se remettre hors de portée du DRS de Fornaroli.

Victor Martins remporte cette course mais on retiendra surtout que Leonardo Fornaroli, deuxième, est sacré champion de F2. Dunne conserve sa troisième place malgré sa pénalité, puisqu’il compte plus de cinq secondes d’avance sur Lindblad au drapeau à damiers. Montoya prend la cinquième place devant Verschoor, Tsolov et Stanek. Les derniers points reviennent à Beganovic et Browning.