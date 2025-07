F2, Silverstone, Course Sprint : Fornaroli décroche sa première victoire

Auteur de la pole position vendredi, Victor Martins part dixième de cette course sprint à la grille inversée, tandis que Fornaroli, dixième des qualifications, s’élance en pole devant Maini et Beganovic. Mais le pilote suédois de chez Hitech cale sur la grille de départ et doit finalement s’élancer de la voie des stands. Au départ, Maini parvient à s’emparer de la tête de la course, alors que le leader du championnat Verschoor chute lui à la huitième place. Mais au cours de ce premier tour Fornaroli réussit à doubler Maini et à reprendre la première place.

Au fil des tours, Maini est sous la pression de Montoya, en troisième position. Derrière eux, Lindblad et Browning se touchent légèrement mais parviennent à continuer, avant que Browning ne plonge à l’intérieur de son compatriote un tour plus tard pour passer devant. Au huitième tour, Dunne bloque ses roues au virage 3, ce qui permet à Mini de tenter le dépassement : Dunne le pousse hors de la piste et a une crevaison. Etrangement, c’est Mini qui écopera d’une pénalité de dix secondes.

Verschoor dépasse Lindblad au neuvième tour, alors que Martins a Browning dans son aileron arrière. Tous trois reviennent sur Dürksen et Crawford devant eux, nous offrant une bataille à cinq monoplaces à quelques tours de la fin. Pendant ce temps Montoya réussit à doubler Maini à Stowe, prenant la deuxième place. Maini doit à présent se défendre face à Stanek. Le pilote Invicta Racing le dépasse également à Stowe alors qu’on entre dans le dernier tour.

Dans ce dernier tour, Martins et Browning se touchent dans leur lutte, permettant à Verschoor de s’immiscer entre eux. Sur la ligne, Dürksen et Crawford ne sont séparés que d’un petit millième ! La victoire revient donc à Fornaroli, sa première en F2 et seulement sa deuxième en monoplace après une victoire en F4. Montoya et Stanek l’accompagnent sur le podium. Maini termine quatrième devant Dürksen, Crawford et Browning. Le dernier point du jour revient à Verschoor.