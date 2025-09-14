Taki Inoue se moque : la F2 est pleine de pilotes comme moi

Taki Inoue, ancien pilote de Formule 1 célèbre pour ses très mauvaises performances en piste, s’en est pris aux talents actuels de la Formule 2.

Réagissant sur les réseaux sociaux aux images de la course chaotique de Monza en F2 le week-end dernier, l’ancien pilote japonais – qui plaisante souvent sur sa modeste carrière – a comparé la grille actuelle à... lui-même.

"La Formule 2 a été surchargée de pilotes comme Taki Inoue ces dernières années," a écrit l’homme de 62 ans en parlant de lui à la 3e personne.

"Je suis convaincu que c’est dû à l’augmentation des budgets : les équipes privilégient désormais les pilotes bénéficiant d’un soutien financier plutôt que les vrais talents."

Sa pique tombe au beau milieu d’une saison de F2 particulièrement disputée, avec une lutte acharnée pour le titre menée par Leonardo Fornaroli, Luke Browning, Richard Verschoor, et Jak Crawford, chacun en lice à trois manches de la fin de la saison.