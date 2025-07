F2, Spielberg, Course Principale : Verschoor s’impose, Dunne disqualifié

Auteur de la pole position vendredi, l’Italien Fornaroli prend un bon départ et conserve la tête de la course. Derrière lui en revanche, Martins s’est fait surprendre par Verschoor. Pas de chance pour Mini qui doit déjà abandonner dans ce premier tour sur ennui mécanique, tout comme Miyata. Autre mauvaise nouvelle du côté de PREMA après l’abandon de Mini, Sebastian Montoya est au ralenti, mais lui parvient à continuer la course : il avait en réalité subi un contact avec Bennett.

Au septième tour, beaucoup de pilotes rentrent aux stands à l’ouverture de la fenêtre du changement de pneus et cela profite à Martins, qui s’arrête un tour avant Verschoor et deux avant Fornaroli : le Français a réussi à passer les deux pilotes. Avec ses nouveaux pneus, Fornaroli semble en difficulté et se fait passer par Marti, puis par Dunne.

Alors que Marti se fait dépasser successivement par Dunne et par Fornaroli, Verschoor est dans la zone DRS de Martins et il prend la tête au quinzième tour. Martins essaie de se battre et repasse au virage 3, mais Verschoor a encore le DRS et reprend l’avantage un virage plus loin. Derrière eux, Dunne et Fornaroli se rapprochent tandis que les pilotes qui ont déjà changé leurs pneus doivent maintenant se frayer un passage au milieu des pilotes sur une stratégie alternative.

En attente de son arrêt aux stands obligatoire, Maini est pour l’instant en tête devant Montoya, mais le pilote PREMA est bien plus rapide et il le double au 22è tour. Peu après Dunne dépasse Martins de manière musclée, et le Français voit Fornaroli et Marti se rapprocher dangereusement.

Au 31è tour, Montoya rentre aux stands monter des pneus super tendres. Il ressort en 14è position et va s’atteler à remonter dans les points. Pour le podium, Fornaroli attaque finalement Martins au virage 4 mais le pilote ART tient bon. La bataille entre Martins et Fornaroli dure pendant plus d’un tour, jusqu’à ce que l’Italien ne commette un écart au virage 3, ce qui permet à Marti de passer. L’Espagnol touche Martins au virage 4, ce qui envoie le Français dans les graviers, permettant à Fornaroli et à Browning de passer. Marti écope ensuite de 10 secondes de pénalité pour cette touchette.

Dans les tous derniers tours, Crawford et Montoya doublent le duo Browning - Martins. Devant, Richard Verschoor remporte cette course principale et prend ainsi la tête du championnat. L’écart est même encore plus grand que prévu puisque Dunne, arrivé deuxième, sera disqualifié pour une usure excessive de son fond plat. Fornaroli se classe donc deuxième devant Crawford. Montoya est quatrième, suivi de Browning, Marti et Martins. Huitième, Stanek devance Beganovic et Meguetounif pour clôturer le top 10.