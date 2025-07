F2, Silverstone, Course principale : Crawford l’emporte sous la pluie

La pluie s’est invitée sur le circuit de Silverstone ce matin, et même s’il ne pleut plus au moment du départ et que la piste est en train de s’assécher, les pilotes ont tous choisi de partir en pneus pluie. Martins a signé la pole position vendredi, mais il rate complètement son départ et Crawford et Dunne en profitent pour passer devant le Français. Stanek a également doublé Martins, mais le pilote ART reprend la troisième place dans ce premier tour.

Les deux Hitech de Browning et Beganovic doublent Lindblad, puis Verschoor. Les deux coéquipiers ne se quittent décidément plus puisqu’ensuite ils passent tous deux devant Montoya. Quatrième, Stanek est maintenant sous la pression de Dürksen et Browning, et il va se faire dépasser par ses deux concurrents, ainsi que par Beganovic qui continue de suivre son équipier de chez Hitech dans la remontée.

Browning attaque Dürksen, mais le Paraguayen se défend bien, avant de finalement céder au 12è tour. Un tour plus tard, la direction de course décide d’autoriser le DRS. Browning poursuit sa remontée et dépasse maintenant Martins pour le gain de la troisième place. Devant, Dunne s’est rapproché de Crawford et est à présent dans sa zone DRS.

A moins de dix tours de l’arrivée, Mini passe en pneus tendres mais il est beaucoup trop tôt et le pilote italien manque d’adhérence et percute Goethe. Browning passe aux stands chausser des pneus pluie neufs, puis la voiture de sécurité virtuelle est déployée et Crawford change à son tour de pneus. A quelques tours de la fin, Stanek part à la faute et la voiture de sécurité entre en piste.

La pluie revient sur le circuit alors que la voiture de sécurité rentre aux stands : il reste deux tours. Crawford gère bien le re-start, mais Dürksen part en tête à queue tandis que Martins a des dégâts à son aileron avant. La voiture de sécurité revient en piste et la course se terminera dans ces conditions.

La victoire revient donc à Jak Crawford, devant Dunne et Browning. Les deux premiers se rapprochent de Verschoor au championnat : Crawford est 6 points derrière le Néerlandais et 8 points devant l’Irlandais. Beganovic prend la quatrième place et Montoya la cinquième. Sixième, Fornaroli devance Verschoor et Lindblad, qui obtient également le meilleur tour en course. Marti et Villagomez récoltent les derniers points du jour.