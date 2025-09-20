F2, Bakou, Course sprint : Beganovic maîtrise, Stenshorne impressionne

Dixième temps des qualifications hier, Villagomez est en pole de la grille inversée aujourd’hui devant Beganovic. C’est le Suédois qui s’élance le mieux et il prend la tête de la course devant Montoya, tandis que Villagomez et Marti se touchent, envoyant le Mexicain en tête à queue et renvoyant Marti dans les stands. Dans le même temps, Goethe part en tête à queue lui aussi et touche le mur au deuxième virage. La voiture de sécurité entre en action pour dégager les monoplaces.

Beganovic retarde le re-start au maximum pour conserver l’avantage sur Montoya. Les tours suivants, il parvient à creuser l’écart sur le Colombien, qui se retrouve lui sous la pression du débutant prometteur, Stenshorne, chez Trident. Le jeune Norvégien plonge à l’intérieur de la PREMA au virage 3 et s’empare de la deuxième place. Malheureusement pour lui, Stenshorne connaît un problème mécanique sur sa monoplace et doit abandonner en piste, ce qui entraîne la mise en place du régime de voiture de sécurité virtuelle.

Ceci devient ensuite un vrai régime de voiture de sécurité, au grand dam de Beganovic, qui voit son avance de plus de 4 secondes effacée. Les pilotes commencent à reporter des gouttes de pluie sur leur visière, les parapluies sont de sortie dans le public : il pleut, mais pas suffisamment pour chausser les pneus pluie.

Beganovic négocie une nouvelle fois bien le re-start et reste en tête devant Montoya. Derrière eux, Dunne a plongé à l’intérieur de Browning au virage 3. Deux tours plus tard, Browning reprendra son bien, car Dunne a commis une erreur au premier virage. Avec un plat sur le pneu, Dunne perd du temps et Mini saisit l’opportunité pour le doubler. Mais Dunne renverse ensuite la situation en reprenant l’avantage sur l’Italien.

Les deux PREMA de Montoya et Mini perdent du rythme, Browning dépasse le Colombien, qui ralentit ensuite, probablement victime d’un souci sur sa monoplace. Mini se fait quant à lui dépasser par Crawford et Fornaroli, qui touche le mur dans la manœuvre et lutte pour rester devant ses concurrents, Verschoor dépassant également Mini sur la fin de course.

Beganovic aura maîtrisé cette course sprint et s’impose logiquement, devançant son coéquipier Browning et Dunne. Crawford prend la quatrième position alors que Fornaroli aura tenu bon face aux concurrents qui le suivent de très près : Verschoor sixième, puis Mini, Martins, Dürksen et Lindblad.