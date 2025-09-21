F2, Bakou, Course principale : Crawford résiste à Dürksen pour s’imposer

Auteur de la pole position vendredi lors de la séance de qualifications, Crawford ne prend pas un départ optimal et c’est Fornaroli qui prend la tête de la course au premier virage, avant que Mini ne passe deuxième au virage suivant. Derrière les trois premiers, Marti et Stenshorne dépassent Dunne. Au deuxième tour, Crawford récupère la deuxième place en passant Mini au premier virage, et Stenshorne fait la même manœuvre pour prendre la quatrième place à Marti.

Malheureusement, la belle course du rookie Stenshorne va encore une fois tourner court aujourd’hui : Marti le double au premier virage et le Norvégien, trop large, va toucher les barrières. La voiture de sécurité entre en action. Certains pilotes en profitent pour effectuer leur arrêt aux stands obligatoire, c’est notamment le cas de Fornaroli et Crawford, et c’est l’Américain qui ressort devant l’Italien. Mais PREMA permet à Mini de faire encore mieux et il ressort devant les deux ! Dürksen a également gagné des places.

Mini tarde à relancer la course : Crawford le double, mais Mini reprend sa position ! Browning est quant à lui sorti au virage 4, ceci n’arrange pas les comptes du deuxième au championnat. La bataille entre Mini et Crawford fait rage en tête de la course, tous deux se passent et se repassent plusieurs fois, avant que Crawford ne s’impose en leader pour de bon, au dixième tour. Dans le même temps, Dunne bloque ses roues au virage 4 et double Fornaroli... mais quelques tours plus tard Fornaroli accroche Dunne au premier virage ! L’Italien écope de dix secondes de pénalité.

Dürksen continue sa formidable remontée et dépasse Marti pour le gain de la troisième place, puis prend la deuxième position à Mini. Malgré sa pénalité, Fornaroli continue d’attaquer : il double Marti, puis Mini, suivi de près par Beganovic qui fait de même. Dunne bloque une nouvelle fois ses roues, au virage 15 et continue de dégringoler au classement avant d’abandonner.

Dürksen s’est bien rapproché de Crawford et est à présent dans sa zone DRS, mais l’Américain se défend bien et conserve la tête pour remporter cette course principale de Bakou. Dürksen et Beganovic complètent le podium. Mini est finalement classé quatrième de peu devant Fornaroli. Ils sont suivis de Marti, Lindblad et Villagomez. Les derniers points du jours reviennent à Verschoor et Montoya.