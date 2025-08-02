F2, Hungaroring, Course Sprint : Marti d’un souffle devant Dunne

Hier vendredi, jour de qualifications, c’est les Invicta qui se sont illustrées avec la pole position pour Stanek devant son coéquipier Fornaroli. Mais aujourd’hui samedi, c’est la course sprint avec la grille inversée, alors on retrouve le dixième des qualifications, Marti, en pole devant le neuvième de vendredi, Dunne. Marti prend un bon départ mais Dunne se fait passer par Lindblad et on retrouve alors les deux Campos devant. Plus loin derrière, Mini touche Stanek, qui part en tête à queue au premier virage, mais le pilote Invicta peut reprendre la course, en dernière position toutefois.

Au deuxième tour Goethe tente de dépasser Fornaroli au premier virage, mais il ne parvient pas à rester devant l’Italien, ce qui profite au final à Verschoor. Tout au fond, Stanek commence à remonter en doublant Esterson et Shields, alors que Mini écope de dix secondes de pénalité pour leur accrochage. En tête, les deux Campos sont en lutte, et au huitième tour Lindblad tente un freinage tardif pour passer devant, mais Marti reprend le commandement de la course au virage 3.

On entre alors dans une phase de conservation des pneus. Mini quant à lui s’arrête aux stands passer en pneus tendres et effectuer sa pénalité au passage. Au 19è tour, Dunne effectue une manœuvre de dépassement tardive au premier virage sur Lindblad mais ça passe pour l’Irlandais qui prend la deuxième place. Lindblad semble en difficulté et Martins veut en profiter, mais non seulement son dépassement n’aboutit pas, et en plus il se fait doubler par Crawford. Un petit train se forme alors derrière Lindblad.

Au 22è tour, la voiture de sécurité entre en piste : la PREMA de Montoya est arrêtée dans la ligne droite des stands. Quand elle rentre aux stands, il ne reste que trois tours de course : Marti gère bien le re-start, et un peu plus loin derrière lui, Browning dépasse Martins. Au tour suivant, c’est Crawford qui se place aux côtés de Lindblad dans la ligne droite, mais le pilote Campos résiste bien et conserve sa position. Finalement dans le dernier tour, Crawford réussit à prendre la troisième place au premier virage.

Marti a bien résisté à la pression de Dunne dans les dernier virages, et l’Espagnol remporte cette course sprint devant l’Irlandais. Troisième, Crawford complète le podium. Lindblad a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, mais écopera après la course d’une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé Martins hors des limites de la piste : cela le fait chuter à la dixième place. La quatrième position aurait alors dû revenir à Browning... mais lui aussi a une pénalité de 5 secondes pour avoir également dépassé Martins hors des limites de la piste !

C’est Martins qui récupère la quatrième place, devant Fornaroli, Verschoor et Goethe. Le dernier point revient à Beganovic.