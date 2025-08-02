Miniatures 1/64e : Looksmart se lance sur les Ferrari en taille ’mini’
Le Mans et la Formule 1 au rendez-vous
Le 1/64e, une des petites échelles les plus courantes (si l’on exclut le 1/87e des trains électriques HO) dédiées aux miniatures, se popularise de plus y compris chez les fabricants les plus renommés.
Grâce à des techniques de production de plus en plus modernes, la finesse de reproduction des voitures a fait un bond en avant ces dernières années. Et l’échelle Majorette ou Mattel n’est plus réservées aux enfants, bien au contraire.
C’est ainsi que pour ces miniatures d’environ 7 à 8 centimètres de longueur, de grandes marques lancent de plus en plus de modèles. Habitacle, jantes et calandre sont reproduits - presque - à la perfection malgré la taille minuscule.
C’est ainsi que Looksmart vient d’annoncer en précommande de nombreux modèles Ferrari du Mans, les 499P de 2023 et 2024, mais aussi la Ferrari SF-25 de cette année. Elles sont vendues un peu moins de 35 euros.
Vous retrouverez les modèles et des clichés ci-dessous. Pour les pré-commander, cela se passe sur la boutique de l’importateur officiel en France en cliquant ici.
|LS64001LM
|FERRARI 499P N°51 Vainqueur 24H Le Mans 2023 Pier Guidi-Calado-Giovinazzi
|LS64002LM
|FERRARI 499P N°50 Ferrari AF Corse 1er 24H Le Mans 2024 Fuoco - Molina - Nielsen
|LS64005LM
|FERRARI 499P N°50 FERRARI AF CORSE 5ème 24H Le Mans 2023 Fuoco-Molina-Nielsen
|LS64006LM
|FERRRARI 499P N°51 3ème 24H Le Mans 2024 Pier Guidi - Calado - Giovinazzi
|LS64007LM
|FERRARI 499P N°83 AF Corse 24H Le Mans 2024 R. Kubica - R. Shwartzman - Y. Ye
|LS64015
|FERRARI 296 GT3 N°51 2ème 24H Spa 2024 A. Rovera – D. Rigon – A. Pier Guidi
|LS64025
|FERRARI SF-25 Vainqueur China Sprint Race 2025 Lewis Hamilton