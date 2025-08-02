Miniatures 1/64e : Looksmart se lance sur les Ferrari en taille ’mini’

Le Mans et la Formule 1 au rendez-vous

Par Franck Drui
2 août 2025 - 07:00
Le 1/64e, une des petites échelles les plus courantes (si l’on exclut le 1/87e des trains électriques HO) dédiées aux miniatures, se popularise de plus y compris chez les fabricants les plus renommés.

Grâce à des techniques de production de plus en plus modernes, la finesse de reproduction des voitures a fait un bond en avant ces dernières années. Et l’échelle Majorette ou Mattel n’est plus réservées aux enfants, bien au contraire.

C’est ainsi que pour ces miniatures d’environ 7 à 8 centimètres de longueur, de grandes marques lancent de plus en plus de modèles. Habitacle, jantes et calandre sont reproduits - presque - à la perfection malgré la taille minuscule.

C’est ainsi que Looksmart vient d’annoncer en précommande de nombreux modèles Ferrari du Mans, les 499P de 2023 et 2024, mais aussi la Ferrari SF-25 de cette année. Elles sont vendues un peu moins de 35 euros.

Vous retrouverez les modèles et des clichés ci-dessous. Pour les pré-commander, cela se passe sur la boutique de l’importateur officiel en France en cliquant ici.

LS64001LM FERRARI 499P N°51 Vainqueur 24H Le Mans 2023 Pier Guidi-Calado-Giovinazzi
LS64002LM FERRARI 499P N°50 Ferrari AF Corse 1er 24H Le Mans 2024 Fuoco - Molina - Nielsen
LS64005LM FERRARI 499P N°50 FERRARI AF CORSE 5ème 24H Le Mans 2023 Fuoco-Molina-Nielsen
LS64006LM FERRRARI 499P N°51 3ème 24H Le Mans 2024 Pier Guidi - Calado - Giovinazzi
LS64007LM FERRARI 499P N°83 AF Corse 24H Le Mans 2024 R. Kubica - R. Shwartzman - Y. Ye
LS64015 FERRARI 296 GT3 N°51 2ème 24H Spa 2024 A. Rovera – D. Rigon – A. Pier Guidi
LS64025 FERRARI SF-25 Vainqueur China Sprint Race 2025 Lewis Hamilton
