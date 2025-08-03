F2, Hungaroring, Course Principale : On n’arrête plus Fornaroli

Il a plu cette nuit sur le circuit hongrois et même si cela a commencé à sécher il y a encore pas mal d’endroits humides : le départ sera donc un départ lancé. En pole, Stanek gère bien et mène devant son équipier Fornaroli et Crawford. Miyata part en tête à queue après un contact avec Beganovic, puis il réussit à revenir dans la course. Au sixième tour, c’est au tour de Cordeel de partir en tête à queue dans le dernier virage, : le Belge parvient à continuer sa course... mais pas pour longtemps, puisqu’il stoppe sa Rodin en piste sur un problème mécanique.

La voiture de sécurité virtuelle est alors mise en place, et quand la course reprend, Fornaroli a réduit l’écart avec Stanek. Un peu plus loin derrière, Lindblad est à l’attaque et dépasse Goethe et Dürksen en deux virages pour s’emparer de la cinquième place. Martins connait à son tour un problème mécanique sur sa ART et s’arrête avant le virage 13 : revoilà le régime de voiture de sécurité virtuelle.

Retour au drapeau vert, Goethe sort de la piste au virage 13 en essayant de dépasser Lindblad, ce qui permet à Dunne et Dürksen de le doubler. Au quinzième tour, de nombreux pilotes - dont Browning, Dürksen et Goethe - s’arrêtent aux stands pour passer en pneus mediums. Au tour suivant, c’est Stanek et Crawford qui effectuent leur arrêt obligatoire, tandis que Fornaroli s’arrête un tour plus tard que son coéquipier. Cela s’avère payant pour l’Italien puisqu’il ressort bien devant Stanek !

En tête, on retrouve pour l’instant les deux Campos de Lindblad et Marti, qui sont sur une stratégie alternative. Coup dur pour Fornaroli ! L’Italien écope de cinq secondes de pénalité pour vitesse excessive dans les stands. De plus, Stanek s’est à présent rapproché de lui, même si le Tchèque doit également regarder dans ses rétroviseurs car Crawford est dans sa zone DRS.

A moins de quinze tours du drapeau à damiers, les pilotes partis en pneus mediums commencent à rentrer aux stands pour chausser des pneus tendres. Dans le même temps, Stanek a perdu le DRS sur Fornaroli et Crawford l’attaque à l’intérieur au premier virage, mais le pilote Invicta reprend sa position au virage suivant. Devant, Fornaroli accentue son avance et peut absorber les cinq secondes de pénalité tout en conservant la tête de la course.

Miyata attend la toute fin de course pour rentrer aux stands - ce qui ne sera pas payant - et c’est Fornaroli qui s’impose, la première fois pour lui en course principale. C’est un doublé Invicta puisque Stanek a réussi à résister à Crawford, troisième. Browning termine quatrième devant Verschoor et Lindblad. Beganovic franchit la ligne en sixième position, devançant Goethe, Dunne et Marti pour le top 10.