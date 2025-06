F2, Barcelone, Course Sprint : Lindblad maîtrise depuis la pole

Après avoir signé la pole de manière très convaincante vendredi, Lindblad conserve l’avantage au départ par rapport à son plus proche poursuivant, Sebastian Montoya. Derrière eux, Verschoor a pris la troisième place. Ca se passe moins bien pour Fornaroli qui écope d’une pénalité de 10 secondes pour une infraction lors du départ.

Au fil des tours, Lindblad parvient à creuser un petit écart sur Montoya, alors que les premiers pilotes effectuent leur arrêt aux stands obligatoire, passant en pneus durs. Lindblad patiente quelques tours avant de faire de même et ressort devant Montoya et Verschoor, qui se sont arrêtés plus tôt. Dans le peloton, Dürksen et Browning sont côte à côte au premier virage et Dürksen sort hors piste pour éviter l’accrochage : il écopera ensuite de deux pénalités de cinq secondes, une pour l’incident, et une pour avoir gagné un avantage en sortant de la piste.

Lindblad arrive sur les pilotes qui n’ont pas encore effectué leur arrêt obligatoire et cela permet à Montoya et Verschoor de revenir sur lui. Le Britannique perd ainsi beaucoup de temps derrière Mini, coéquipier de Montoya. Pendant ce temps, Browning et Miyata se touchent et Browning termine en excursion dans les graviers, puis il doit s’arrêter aux stands changer d’aileron avant. Il écopera ensuite d’une pénalité de dix secondes pour cette collision avec le Japonais.

Au 23è tour, Crawford laisse la tête de la course à Lindblad quand il s’arrêter passer en pneus tendres pour la fin de la course. Le pilote Campos a réussi à creuser de nouveau l’écart sur Montoya, qui se fait rattraper par Verschoor. Des drapeaux jaunes sont brièvement agités aux virages 1 et 2 quand Villagomez abandonne en bord de piste, mais sa voiture est rapidement évacuée.

Avec leurs pneus tendres neufs, Crawford et Dunne remontent : le premier double Marti pour la quatrième place et le deuxième dépasse Maini pour la septième position. Dunne vise encore plus haut et passe ensuite Beganovic et Marti pour se positionner cinquième. Dans le même temps, Crawford est revenu dans la zone DRS de Verschoor. Mais leur remontée va être arrêtée par la voiture de sécurité qui intervient pour la fin de la course, quand la monoplace de Fornaroli est arrêtée au virage 3 et ne peut pas être évacuée avant le drapeau à damiers.

La course se termine donc sous régime de voiture de sécurité, avec la victoire pour Lindblad devant Montoya et Verschoor. Quatrième, Crawford devance Dunne et Marti. Suivent Maini, Martins et Miyata, tandis que Mini prend le dernier point de la dixième place. Au championnat, Dunne reprend la tête, trois points devant Verschoor et huit devant Lindblad.