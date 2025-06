F2, Barcelone, Course Sprint : Verschoor gagne avec un arrêt

Hier en qualifications c’est Lindblad qui a signé la pole position, devant Sebastian Montoya. Dixième de cette séance, Fornaroli est en pole de la grille inversée aujourd’hui pour la course sprint, devant Dürksen. Mais à l’extinction des feux c’est Browning qui réalise le meilleur départ depuis la troisième position sur la grille et il prend la tête au premier virage, devant Crawford. Derrière eux, Stanek tente de prendre la quatrième place à Dürksen mais échoue, et le pilote Invicta se fait ensuite doubler par Maini et Miyata.

Au troisième tour Crawford est dans la zone DRS de Browning et l’Américain s’empare de la tête de la course à l’issue du virage 5, mais par la suite il n’arrive pas à réellement s’échapper. Dans le peloton, Verschoor et Lindblad sont côte à côte au virage 1 au quatorzième tour, il y a un léger contact et Lindblad part en tête à queue, mais parvient à repartir.

C’est au 18è tour que tout change : Mini et Montoya s’accrochent au premier virage et partent tous deux en tête à queue. Mini ne peut repartir et la voiture de sécurité entre en piste. C’est alors que neuf pilotes choisissent de s’arrêter aux stands changer de pneus, alors que l’arrêt n’est pas obligatoire lors de cette course. Ce choix s’avèrera payant pour la plupart d’entre eux.

La voiture de sécurité rentre aux stands alors qu’il ne reste que 6 tours de course, mais en un seul tour Verschoor passe de la neuvième à la quatrième place avec ses nouveaux pneus. Dunne, parti de loin suite à de nombreuses pénalités accumulées (dix places du départ de Monaco pour l’accrochage avec Martins, et trois places pour un nouvel accrochage avec Martins vendredi dans les stands), suit le Néerlandais.

A deux tours du drapeau à damiers, Verschoor est déjà en tête ! Dunne continue de rester dans ses échappements et a le DRS, mais ne parviendra pas à dépasser le pilote MP Motorsport. Derrière eux, Villagomez, habitué des fonds de grille, se retrouve troisième avec cette stratégie ! Montoya, qui était en tête à queue il y a peu, est quant à lui cinquième avec des pneus neufs également. Mais le Colombien écopera après la course d’une pénalité pour l’accrochage avec Mini.

Au final, c’est donc Richard Verschoor qui s’impose devant Dunne et Villagomez. Crawford aura réussi à sauver la quatrième place. Initialement cinquième, Montoya est relégué onzième suite à sa pénalité. La cinquième place revient ainsi à Martins, suivi de près par Browning, Fornaroli et Lindblad. Meguetounif et Cordeel concluent le top 10.