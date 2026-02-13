Zones grises des moteurs F1, interprétations et arbitrage : Ferrari attend Melbourne

La FIA cherche à clarifier les règles moteur

Auteur : Franck Drui
13 février 2026 - 09:19
Alors que le débat autour des moteurs Mercedes continue de monter en intensité dans le paddock, Ferrari adopte une posture résolument mesurée. Présent à Bahreïn lors de la deuxième journée des essais hivernaux, le directeur sportif de la Scuderia, Diego Ioverno, a refusé d’entrer directement dans la polémique, au moment où la FIA tente de lever les zones grises réglementaires avant le coup d’envoi de la saison à Melbourne.

Alors que certaines rumeurs évoquent déjà une clarification imminente - voire un ajustement effectif du règlement concernant la compression moteur - Ioverno a préféré temporiser.

"Nous travaillons tous sur une base qui est encore en évolution," a-t-il expliqué.

"C’est un nouveau règlement qui a demandé beaucoup de temps à la Fédération, à la F1 et aux équipes pour être rédigé, et il est à la fois perfectible et sujet à interprétation."

"Nous sommes encore à un stade où certains aspects peuvent nécessiter des clarifications ou, disons, des contraintes différentes."

Ioverno a en revanche soigneusement évité de commenter la situation spécifique de Mercedes, au cœur des discussions actuelles.

"Je ne vous dirai pas ce que je pense de Mercedes et de cette situation," a-t-il poursuivi.

"Chacun étudie le règlement et essaie d’évoluer dans ses limites, en restant aussi proche que possible de la limite. Ensuite, il y a un arbitre qui décide ce qui est sur le terrain et ce qui ne l’est pas."

"L’objectif de tous ceux qui sont impliqués dans ce sport - pour le bien de la F1 - est d’avoir une situation claire avant Melbourne."

Et si ça ne l’est pas ? Ferrari pourrait-elle porter réclamation contre Mercedes F1 et ses clientes ?

"Nous attendons Melbourne, rien de plus à dire."

Dans cette optique, plusieurs réunions sont prévues dans les prochains jours, notamment au niveau du Sporting Advisory Committee (groupe de travail sportif), afin de permettre à la FIA de refermer toute zone d’ombre réglementaire avant la manche inaugurale de la saison.

Interrogé sur le sujet, Adrian Newey, désormais chez Aston Martin F1 en partenariat avec Honda, a répondu avec un sourire, tout en reconnaissant son manque d’objectivité.

"Je pense que tout le monde est d’accord, sauf un constructeur. Donc j’imagine que nous verrons bien à Melbourne."

