Zak Brown voit une équipe McLaren ’incroyable’ avec Lambiase et Stella

McLaren F1 continue de renforcer son organigramme avec un recrutement de poids. L’écurie britannique a officialisé hier l’arrivée de GianPiero Lambiase, actuel ingénieur de course de Max Verstappen chez Red Bull Racing, dans un mouvement aussi stratégique que surprenant.

Lambiase rejoindra McLaren au plus tard en 2028, une fois son contrat actuel arrivé à échéance. Il occupera le poste de directeur des opérations en piste (Chief Racing Officer) et travaillera en collaboration et sous la direction d’Andrea Stella, qui reste directeur d’équipe.

Figure clé des succès récents de Red Bull, l’ingénieur britannique collabore étroitement avec Verstappen depuis mai 2016, accompagnant le Néerlandais dans la conquête de ses quatre titres mondiaux. Son départ marquera donc un tournant important dans l’équilibre des forces en Formule 1.

Avant l’annonce officielle, certaines rumeurs laissaient entendre que Lambiase pourrait, à terme, succéder à Andrea Stella à la tête de l’équipe, ce dernier étant évoqué du côté de Ferrari. Mais ce scénario n’est toutefois pas d’actualité : Stella devrait bien conserver son poste, sans départ imminent vers Maranello.

Pour McLaren il s’agit donc de planifier, sans brusquer les personnes en place. L’arrivée de Lambiase s’inscrit donc dans une logique de renforcement de la structure existante plutôt que dans une transition managériale. McLaren a d’ailleurs dû faire face à une forte concurrence pour s’attacher ses services.

Plusieurs équipes, dont Williams et Aston Martin, s’étaient manifestées pour recruter le Britannique. Pour épauler Adrian Newey, c’est donc la piste Jonathan Wheatley, qui a quitté le projet Audi F1, qui a donc été activée.

Lambiase n’est pas le premier ancien de Red Bull à rejoindre Woking ces dernières années. L’équipe a déjà attiré Rob Marshall au poste de directeur technique et Will Courtenay comme directeur sportif.

Le PDG de l’équipe, Zak Brown, vient enfin de commenter la nouvelle et n’a pas caché son enthousiasme après l’officialisation de cette signature, qu’il a saluée sur les réseaux sociaux.

"Heureux de partager que GianPiero Lambiase rejoindra l’équipe McLaren F1 en tant que Chief Racing Officer, sous la responsabilité du Team Principal Andrea Stella, lorsque son contrat prendra fin au plus tard en 2028," a-t-il écrit.

"Il rejoint une équipe incroyable sous la direction d’Andrea, et je suis enthousiaste à l’idée de ce que nous pouvons accomplir ensemble."