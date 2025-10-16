Alpine F1 lance aussi une livrée spéciale pour trois Grands Prix

Il n’y aura pas moins de 12 monoplaces, pour l’instant, sur les 20 alignées sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis de ce week-end qui arboreront une livrée spécifique à cette course.

Après Haas, McLaren, Williams, Racing Bulls et Aston Martin, c’est au tour d’Alpine F1 d’annoncer du changement pour sa livrée à Austin.

Pour le Grand Prix de ce week-end, mais aussi les deux prochains à Mexico et Interlagos, c’est le partenaire Mercado Libre qui prend un peu la main. Alpine et Mercado Libre ont dévoilé une A525 avec le jaune emblématique du sponsor, qui sera visible lors des trois prochains rendez-vous donc.

L’événement marque le lancement de la campagne « Unidos por la Velocidad » (unis par la vitesse) créée par Mercado Libre et l’agence GUT, mettant à l’honneur Franco Colapinto et le célèbre footballeur brésilien Neymar Jr.

Cette initiative ouvre un nouveau chapitre de l’alliance stratégique entre Mercado Libre et Alpine F1, avec Franco Colapinto comme ambassadeur de la présence croissante de l’Amérique latine en Formule 1. Portée par la ferveur de millions de passionnés, la discipline connaît un essor sans précédent sur le continent.

Avec des activations spéciales prévues à Mexico, São Paulo et en Argentine, Mercado Libre souhaite célébrer les talents latino-américains et créer des expériences rapprochant toujours davantage les fans de leur sport préféré.

Pour Franco Colapinto, "porter les couleurs de Mercado Libre en piste m’est vraiment particulier, car il s’agit d’une marque née dans mon pays et qui représente aujourd’hui des millions de Latino-Américains à l’international. Pour tout pilote, courir en Formule 1 est un rêve. Je vis le mien, avec effort, dévouement et le soutien d’une équipe incroyable. Le faire avec Mercado Libre, qui continue de me soutenir et partage les mêmes valeurs d’engagement et de persévérance, donne encore plus de sens à cette aventure."

Sean Summers directeur marketing de Mercado Libre, ajoute : "Nous partageons la passion de la vitesse et de l’excellence avec BWT Alpine Formula One Team et Franco Colapinto. Ce partenariat nous permet d’insuffler l’esprit de nos livraisons rapides et innovations dans la plus grande compétition automobile de la planète qu’est la Formule 1."

Guy Martin, directeur marketing monde d’Alpine F1, conclut : "Nous nous sommes associés à Mercado Libre dans le cadre d’une stratégie globale touchant de nouvelles audiences passionnées de Formule 1. Nous partageons la vision d’innovation, de vitesse et de travail d’équipe de Mercado Libre, et nous sommes ravis de donner vie à cette collaboration à Austin, Mexico et São Paulo."