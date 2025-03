Williams F1 veut que le ’génial’ Sainz se sente ’à l’aise’

James Vowles ne s’inquiète pas du manque de performance de Carlos Sainz en ce début de saison 2025. Le directeur de Williams F1 salue le rôle que joue son nouveau pilote en coulisses, et il est convaincu qu’il va s’adapter à sa FW47 et à l’équipe.

"Je voulais m’assurer que le monde entier se rende compte à quel point Carlos est génial dans l’ombre" a expliqué Vowles sur Sky F1. "Parce que lorsqu’un pilote a une course difficile, il l’intériorise, il se sent responsable de la situation, et Carlos a fait le contraire."

"Il est venu et a voulu aider Alex à obtenir un bon résultat, et je pense qu’il est clair qu’il a encore du chemin à faire pour s’adapter à la voiture, et nous avons encore du chemin à faire pour l’aider à se sentir à l’aise."

De l’autre côté du garage, Alex Albon a commencé la saison en marquant plus de points qu’il n’en avait marqués durant toute l’année 2024, et concernant ses performances jusqu’à présent, le directeur de l’équipe se montre élogieux.

"Pour moi, il n’a pas fait de faux pas. Ce que j’aime chez Alex, c’est que lorsqu’il n’a pas de casque, il plaisante, il est drôle. Il voulait montrer au monde entier qu’il méritait sa place dans le sport et, plus important encore, qu’il pouvait se mesurer à Carlos."

"Nous devons donc dire que Carlos a gagné une course plus récemment que moi. Il est la référence, et Alex est juste à côté de lui. Lorsque je suis arrivé en 2023, j’ai vu Alex monter en puissance cette année-là. Je dirais qu’une fois de plus, lors des essais à Bahreïn et à Melbourne, Alex a encore progressé. Il n’y a aucun doute à ce sujet."

