Cadillac veut incarner ’le rêve américain’ auprès du public de la F1

Malgré le soutien qu’elle reçoit, l’équipe Haas F1 ne semble pas déchainer les foules aux Etats-Unis, possiblement par son internationalisation, avec un lien fort en Italie via Ferrari et Dallara. En revanche, Cadillac F1 Team envisage de prendre cette place auprès du public dès l’an prochain.

Graeme Lowdon, le directeur du projet, a expliqué que le nom Cadillac aurait un impact fort envers le public américain, d’abord via le nom de l’équipe, puis par la fabrication de moteurs pour devenir un véritable constructeur 100 % américain. De quoi incarner le fameux rêve américain ?

"Nous construisons une équipe américaine, ne vous y trompez pas" a assuré Lowdon à PlanetF1. "Vous pouvez voir à mon accent que je ne suis pas américain. Mais l’Amérique signifie beaucoup de choses pour beaucoup de gens."

"Et je pense que l’un des points forts de la marque Cadillac, c’est une véritable caractéristique, est qu’elle incarne le rêve américain. Comme Mario Andretti, d’ailleurs. La première chose que nous espérons refléter est davantage le rêve américain. Nous donnons à chacun les moyens et la direction nécessaires, nous travaillons dur et nous y arrivons."

Cadillac veut profiter de l’énorme popularité de la F1, acquise depuis le rachat par Liberty Media, et notamment aux Etats-Unis : "Le plus grand atout de la Formule 1 est sa base de fans. Elle est énorme, bien informée, en pleine croissance et les fans sont enthousiastes."

"Voir cette croissance - en particulier dans un pays qui n’hésite pas à manifester ses sentiments à l’égard du sport, qu’ils aiment ou n’aiment pas quelque chose - est un changement rafraîchissant. Ici, quand les fans aiment quelque chose, on le sait vraiment. Nous ne sommes pas laissés dans l’incertitude."

L’objectif est donc de réussir à réunir les fans derrière la nouvelle équipe américaine, mais de le faire avant tout via le levier de la passion : "Mais pas de manière artificielle. Comme je l’ai déjà dit, les fans sont l’élément le plus important."

"Si nous n’avons pas de fans, c’est comme si on nous coupait l’oxygène. L’animal mourra si vous le faites. C’est pourquoi j’étais si passionné par l’idée de faire venir une autre équipe, parce que je suis un fan et que je veux aussi voir plus d’équipes sur la grille."