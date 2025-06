’Nous devons résoudre cette situation’ : Alonso déplore un DRS inefficace

Fernando Alonso regrette que sa monoplace manque de vitesse de pointe. Le pilote Aston Martin F1 s’agace de devoir créer des dépassements plus risqués que ses concurrents et de ne pas pouvoir faire autrement.

"Des sentiments mitigés" a déclaré Alonso. "Évidemment, je suis content des points. C’est la neuvième place et les deux premiers points du championnat et finalement nous évitons la question de jeudi prochain, de savoir si ce sera le week-end où ça arrivera."

"J’attendais probablement un peu plus de la course. Je me sentais plus compétitif en qualification qu’en course. Nous avons eu beaucoup de dégradation du pneu avant, donc l’avant gauche était usé au bout de sept tours."

"Et puis nous manquions de vitesse de pointe, donc dans les lignes droites nous perdions beaucoup. Je n’ai pas fait un seul dépassement avec le DRS. Ils ont tous été faits dans le virage 3, à l’extérieur, ce qui n’est pas un endroit normal pour doubler, mais nous devons inventer ce genre d’actions."

"À Imola, c’est aussi dans le virage 7 que j’ai effectué trois dépassements dans les derniers tours. Nous devons donc résoudre cette situation et commencer à dépasser dans la ligne droite avec le DRS, comme tout le monde le fait."

L’Espagnol réfute que cela soit un problème lié à la Formule 1, mais bien un trait de l’AMR25 : "C’est seulement pour nous parce que tout le monde dépasse, donc nous devons améliorer un peu notre vitesse en ligne droite et aussi la dégradation. Comme je l’ai dit, les samedis sont assez compétitifs et les dimanches nous semblons régresser."

"Nous sommes donc heureux aujourd’hui, avec nos premiers points, une bonne voiture de sécurité à la fin, un bon timing et d’autres choses. Mais si nous revenons au jeudi et que nous refaisons le week-end, nous devons changer quelque chose sur la voiture pour qu’elle soit un peu plus adaptée au dimanche qu’au samedi."

Le double champion du monde espère désormais que son équipe sera capable de tops 10 réguliers : "C’est juste pour libérer un peu de pression sur les épaules de tout le monde dans l’équipe et essayer d’obtenir une certaine régularité en Q3. C’était la troisième course consécutive en Q3, c’est le premier point."

"Si nous arrivons à être constamment dans le top 10 le samedi et le dimanche, cela aidera certainement tout le monde. Nous devons marquer des points, même si Sauber en a marqué beaucoup ici. Il est obligatoire pour nous de marquer des points tous les week-ends ou tous les deux week-ends, donc nous devons élever notre niveau."