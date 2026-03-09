Wheatley aurait échangé ’n’importe quoi’ pour le résultat d’Audi F1 à Melbourne

Dire qu’Audi F1 a réussi ses débuts en catégorie reine est un euphémisme, puisque Gabriel Bortoleto a inscrit deux points au Grand Prix d’Australie avec une neuvième place sous le drapeau à damier. Un résultat encourageant alors que le V6 hybride du constructeur est nouveau.

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, a fait un bilan global du week-end et de la course, et a félicité la détermination de Bortoleto, tout en parlant de la panne sur la voiture de Nico Hülkenberg.

"Gabriel a réalisé une course exceptionnelle. Il a fait preuve d’une grande maturité du début à la fin. Le départ n’a pas été idéal, ce qui, nous l’avions anticipé, pouvait représenter un défi, mais il a gardé son sang-froid, a parfaitement géré la course et a affiché une grande confiance tout au long de celle-ci" a déclaré Wheatley.

"Nous avons opté pour une stratégie agressive en fin de course, avec le dernier arrêt au stand, afin de mettre la pression sur les voitures de devant. Avec un scénario légèrement différent dans les derniers tours, nous aurions même pu nous battre pour la 8e place."

"De l’autre côté du garage, la déception était évidemment grande de ne pas voir Nico prendre le départ. Il était incroyablement motivé pour sa première course avec Audi F1, ce qui a rendu ce moment difficile pour lui et pour toute l’équipe."

"Il est apparu clairement pendant les tours de reconnaissance que nous avions perdu la télémétrie sur la voiture de Nico, donc nous ne savions pas ce qui se passait. Quand je suis arrivé au mur des stands, on pouvait voir qu’il était pratiquement à l’arrêt juste avant la grille de départ."

"Il y a plusieurs règles associées à cela dont nous discutons actuellement. Mais nous avons décidé de mettre la voiture en position sur la grille et de faire ce que nous pouvions."

James Key, le directeur technique d’Audi, a donné des détails sur l’abandon de Hülkenberg avant même le départ, même si l’équipe doit encore mener des analyses sur la nature des problèmes.

"Mais ce ne sont que des suppositions, sans télémétrie, ce ne sont que des suppositions. C’était lié à la télémétrie. Nous ne savons pas pourquoi cela nous est arrivé juste au moment où nous allions sortir du garage" a confirmé Key à Crash.net.

"Ensuite, nous avons eu un problème de fuite de liquide sur la grille. Encore une fois, nous ne savons pas vraiment pourquoi, si c’est un problème de procédure, si c’est de la malchance, s’il y avait quelque chose sur les tours menant à la grille. Il y a plusieurs problèmes. Malheureusement, nous n’avons tout simplement pas eu le temps de les résoudre."

Wheatley est satisfait du choix d’Audi d’avoir ignoré ce qui se passait dans d’autres teams : "Je pense que nous avons passé l’hiver à nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas laissés distraire par les performances des autres équipes, nous n’avons pas passé des heures à analyser les courses des autres à Bahreïn."

"Nous voulions simplement venir ici et réaliser un week-end de course sans accroc. Nous avons effectué des essais encourageants et nous sommes arrivés ici avec une confiance raisonnable dans les performances de la voiture."

"Mais si vous m’aviez dit que je pouvais échanger n’importe quoi contre une neuvième place dans la course, j’aurais sauté sur l’occasion dès le début de la semaine ! Je pense que cette première course a été très encourageante pour l’équipe."

"C’est un moment historique, une voiture Audi F1 qui marque des points dans sa toute première course. Je ressens le yin et le yang, car l’autre pilote n’a pas eu la chance de prendre le départ de la course. Mais dans l’ensemble, je pense que nous pouvons garder la tête haute et dire que c’est un bon début pour notre aventure."

Le Britannique admet qu’il est difficile pour Audi d’avancer aussi vite que ses rivaux avec une seule équipe motorisée par son propre V6 : "Il s’agit d’apprendre, et nous apprenons à un rythme effréné en ce moment. Chaque fois que vous pilotez la voiture, vous apprenez, c’est toujours le cas.

"Mais lorsque les réglementations sont aussi récentes qu’elles le sont actuellement, plus vous apprenez, plus vous obtenez d’informations. Si vous disposez de moteurs dans beaucoup d’autres voitures, vous apprenez à un rythme encore plus rapide. Cela favorise probablement les équipes qui en sont aux premières étapes avec cet ensemble de réglementations."

Malgré un débat sur le spectale, il pense que les développements vont être tellement intenses qu’il est difficile de juger le règlement sur cette seule course : "La sophistication des voitures lors de la première course sera très différente de celle des courses de 2030, 2027, 2028 ou 2029."

"À mesure que les voitures deviennent plus sophistiquées et que les moteurs gagnent en efficacité, les courses deviennent plus serrées. Je pense que nous n’en sommes qu’au début de ces réglementations, et qu’il s’agit simplement de développer nos voitures tout au long de ce processus, y compris le groupe motopropulseur."

James Key a aussi fait le point sur les performances d’Audi à Melbourne : "En termes de performances, nous aurions peut-être pu aller un peu plus loin en Q3, peut-être une neuvième place. Je pense que Lindblad a toujours eu un petit avantage sur nous sur un tour."