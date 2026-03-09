Haas F1 a déroulé une course ’impeccable’ pour aller chercher la septième place

Haas F1 a effacé la déception d’une double élimination en Q2 à Melbourne en allant chercher une septième place, juste derrière les quatre top teams. Oliver Bearman a mené une course solide, tandis qu’Esteban Ocon s’est battu pour tenter d’arracher un point, en vain.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, salue ce résultat malgré un week-end qui n’a pas été de tout repos, mais l’équipe a montré une bonne exploitation de sa VF-26 et une fiabilité qui pourrait l’aider lors des prochaines courses.

"Avant toute chose, un grand bravo à toute l’équipe. Ce chemin a été extrêmement difficile, non seulement ces derniers mois, mais aussi tout au long de la phase de développement, car nous travaillions en parallèle sur les VF-25 et VF-26, contrairement à la plupart des autres équipes" a déclaré Komatsu.

"Les sentiments étaient mitigés après les qualifications de samedi : un bon résultat, certes, mais nous aurions pu faire mieux. En course, nous nous sommes concentrés sur l’essentiel, nous avons mené notre barque, pris les bonnes décisions au bon moment, et l’équipe des stands a été impeccable."

Le Japonais confirme que les défis ont été nombreux, et que la courbe d’apprentissage de ces nouvelles Formule 1 va être intense : "La course représentait un défi inédit en termes de gestion de l’énergie, que nous avons relevé au mieux, en apprenant à chaque tour."

"Terminer septième avec Oliver est incroyable pour l’équipe ! Seules les quatre meilleures équipes nous ont devancés. Je suis extrêmement fier de chacun d’entre nous. Les prochaines courses seront cruciales pour notre progression, mais je ne pense pas que nous aurions pu mieux démarrer l’année."