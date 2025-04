Voir Haas F1 régler son ’gros problème’ a ’fait plaisir’ à Komatsu

Haas F1 a rapidement corrigé le tir après un Grand Prix d’Australie désastreux, si bien que l’équipe américaine pointe désormais au cinquième rang du championnat constructeurs. Ayao Komatsu, son directeur, se félicite d’avoir pu retourner une situation qui, l’espace d’un week-end, semblait vraiment catastrophique.

"C’est la Formule 1 et beaucoup de choses changent en très peu de temps, nous le savons tous. C’est pourquoi à Melbourne, chaque jour, nous avons parlé aux gars en Italie et aux gars au Royaume-Uni, travaillant ensemble, essayant de trouver une solution et de mettre au point une stratégie pour comprendre comment nous allions attaquer les prochaines courses" note Komatsu.

"Et puis Shanghai, Suzuka, Bahreïn, vous voyez le résultat de tout cela. Nous sommes loin d’être parfaits, bien sûr, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c’est cette équipe et la façon dont nous avons grandi ensemble. Nous croyons ensemble et nous nous soutenons mutuellement."

"Il n’y a pas de culture du blâme, de pointer du doigt ou de se cacher. Nous avons tous accepté le fait que nous avions un gros problème, que nous devions nous y attaquer de front, que nous devions trouver la meilleure façon de le résoudre et que nous devions travailler ensemble."

"Les deux pilotes, Esteban et Ollie, ont également été au cœur de l’action. C’est ce dont nous avions besoin, c’est ce que je recherchais et c’est ce que nous faisons. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Je suis très fier de cette équipe. De tout le monde."

Le Japonais ne s’inquiètera pas si les performances sont décevantes à Djeddah ce week-end : "Bien sûr, nous ferons de notre mieux à Djeddah, mais je pense que nous devons prendre une course à la fois, parce que je ne plaisante pas en disant que nous avons résolu le problème fondamental de la voiture - nous l’avons toujours."

"Même si nous l’avons, il est loin d’être aussi grave qu’à Melbourne. C’est en partie dû à la piste, en partie parce que nous avons amélioré la voiture, mais nous ne sommes pas complètement sortis d’affaire.

"Honnêtement, je dois garder les pieds sur terre. Nous devons aborder chaque course avec un esprit ouvert et essayer d’obtenir les meilleurs réglages de la voiture, le meilleur programme, et tirer le meilleur parti de la conduite."