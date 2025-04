Alpine F1 ’fait confiance’ à Mercedes pour la réglementation moteur

Alpine F1 n’a aucun problème avec la manière dont la FIA et la Formule 1 travaillent sur la réglementation moteur pour 2026 et après. Oliver Oakes, le patron de l’équipe, confirme que les discussions au sujet du V10 n’étaient pas un sujet important pour lui.

"Je pense que pour nous, en tant qu’équipe, nous sommes heureux que les choses soient clarifiées et que tout se passe comme prévu pour 2026" a déclaré Oakes. "Je pense qu’il y a eu un peu de distraction ces dernières semaines avec des choses qui ont été dites, juste pour savoir où nous en étions et continuer à faire ce que nous faisons."

"Mais nous pensons que c’est une bonne chose que ces réglementations aient été élaborées depuis longtemps maintenant, je pense que les fabricants de moteurs ont beaucoup investi, donc je pense que c’est certainement le bon choix."

Alpine ne sera plus motoriste à partir de 2026, et si Oakes veut avoir un oeil sur la réglementation châssis, il révèle que l’équipe battant pavillon français fera une confiance aveugle à son nouveau partenaire motoriste à partir de l’an prochain.

"C’est une bonne chose qu’il y ait cette discussion pour l’avenir. Pour nous, je suppose qu’il y a deux aspects : nous voulons savoir ce qui se passe du côté du châssis, mais du côté des moteurs maintenant, nous faisons confiance à Mercedes, avec qui nous avons conclu un partenariat, pour qu’ils poussent dans la bonne direction également."

Alpine ne sera plus une équipe d’usine à partir de 2026, et cette saison que le Britannique qualifie de transitoire avait mal débuté, avant que Pierre Gasly et Jack Doohan ne rassurent à Bahreïn : "Nous savons que nous avons une très bonne voiture et que c’est une année de transition pour nous."

"Mais l’essentiel est que nous avons le sentiment d’avoir un bon groupe ici, la stratégie a été bonne et la façon dont nous travaillons dans l’équipe, donc je pense que la question était de savoir quand, et non pas si, nous savions que nous allions marquer des points."