Villeneuve : Norris risque de s’auto-détruire, Piastri n’a pas tout montré

Jacques Villeneuve demande à Lando Norris de se renforcer mentalement en évitant de critiquer ses propres erreurs en public.

Pour le champion du monde de F1 1997, consultant pour diverses télévisions dans le paddock, Lando Norris a tendance à "s’auto-détruire" pour ses chances de titre en agissant de la sorte.

Norris aborde le Grand Prix de Belgique ce week-end fort de deux victoires consécutives en Autriche et à Silverstone, ce qui le place à seulement huit points d’Oscar Piastri, dans une lutte pour le titre qui semble de plus en plus se résumer à un duel entre les deux pilotes McLaren F1.

Les deux pilotes de l’équipe de Woking ont des personnalités différentes, comme en témoigne leur comportement après une erreur. Jusqu’à présent, Norris s’est montré très critique envers lui-même après ses erreurs, tandis que Piastri est resté calme et serein.

Cependant, la situation a changé pour la première fois après le Grand Prix de Grande-Bretagne, où l’Australien a exprimé sa frustration après avoir écopé d’une pénalité qui lui a coûté la victoire.

Cela a révélé une facette méconnue de Piastri, poussant Villeneuve à s’interroger sur la réaction du jeune pilote de 24 ans dans d’autres situations. Parallèlement, le Canadien a pointé du doigt l’autocritique de Norris comme étant néfaste.

"C’est formidable, car ils sont très différents. Les deux peuvent gagner, et on ne sait pas lequel prendra le dessus."

"Je pense que Norris a toujours l’avantage en vitesse, mais il est tellement doué pour se critiquer qu’il va finir par s’auto-détruire pour le titre. Avec Piastri, c’était la première fois qu’il écopait d’une pénalité à Silverstone, et cela a entraîné un léger changement d’attitude."

"Lorsqu’on se bat pour le championnat, l’approche change radicalement. On a vu Norris mener le championnat, être en retard, revenir, donc on a vu Norris dans son ensemble."

"On n’a pas vu Piastri dans son ensemble et sa réaction dans certaines situations. Est-ce que ça va le rendre meilleur ou pire ? C’est ce que j’attends de voir."