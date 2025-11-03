Villeneuve : Bakou a été l’électrochoc qui a transformé Norris

Selon Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, c’est au Grand Prix d’Azerbaïdjan que Lando Norris a pris conscience de ce qu’il devait faire pour gagner son premier titre mondial en Formule 1.

Le Québécois estime que Bakou a constitué un véritable "électrochoc" pour le pilote McLaren F1 alors que le leader du championnat, son équipier Oscar Piastri, avait violemment heurté le mur dès le premier tour, après une erreur de pilotage. Une occasion en or s’offrait alors à Norris, pointé à 31 unités de son coéquipier avant le départ.

Mais le Britannique n’a pu faire mieux qu’une septième place à l’issue d’un week-end compliqué, ne grignotant que six points sur son rival.

Depuis, le pilote McLaren n’a cessé de reprendre du terrain. Sa victoire au Grand Prix du Mexique lui a même permis de reprendre la tête du championnat pour la première fois depuis le mois d’avril, avec un point d’avance sur Piastri.

Villeneuve a salué la transformation du Britannique, qu’il estime en grande partie née de ce revers à Bakou.

"Mexico était un week-end marquant pour Lando. C’était le genre de performances qu’on a l’habitude de voir de la part de Max [Verstappen]. On avait déjà aperçu un peu de cela chez Lando l’an dernier, quand il se battait contre Max."

"Je pense que son électrochoc, ça a été Bakou : il n’a pas réagi, il n’a pas su profiter du mauvais week-end d’Oscar. Cela lui a jeté un seau d’eau froide au visage, et il est revenu plus fort, comme s’il affrontait à nouveau Max l’année dernière."

Avec quatre manches encore à disputer, Norris semble plus confiant que jamais. Pour Villeneuve, s’il maintient ce niveau de performance, le titre pourrait difficilement lui échapper.

"Au début de la saison, Lando n’était pas au meilleur de sa forme. Il n’était pas le même Lando que celui que nous avions vu à la fin de l’année dernière. Et nous n’arrêtions pas de dire : ’Oh, c’est parce que Piastri a progressé. Il est désormais au niveau de Lando, voire plus rapide’."

"Il est dans une dynamique incroyable. Il a franchi un cap à Singapour, un autre à Austin, et il a été fantastique à Mexico. Quand un pilote entre dans cette zone, il devient imbattable. Lando a accéléré. Lando conduit plus vite et mieux qu’il ne l’a fait toute la saison."

"Et Piastri n’accélère pas. Il était déjà à sa limite. Et quand vous faites ça, quand vous devez gagner deux dixièmes supplémentaires, vous découvrez soudainement des problèmes dans les voitures qui n’existaient pas auparavant."

"Vous savez, quand vous conduisez dans les limites, la voiture est parfaite. C’est facile, vous conduisez, vous économisez vos pneus. Et soudain, vous devez aller deux dixièmes plus vite. Vous ne pouvez plus conduire la voiture. Tout va mal, vous ne savez pas pourquoi, car pour l’instant, nous avons la même voiture. Elle n’a pas beaucoup évolué, il n’y a donc aucune raison qu’elle se conduise différemment. Les pneus sont les mêmes, ce sont des Pirelli. Ils ne changent pas. Parfois, ils sont plus tendres, parfois non. La piste est plus chaude, etc. Mais il n’y a pas une si grande différence."

"Il suffit donc que votre coéquipier se mette un peu plus en avant pour que vous vous rendiez compte : ’Oh, comment je peux faire ça aussi ?’ Et tout à coup, rien ne fonctionne. Ça vous trotte dans la tête, vous ralentissez de plus en plus, et vous commencez à inventer des réglages qui n’existent pas. Vous commencez à douter de votre façon de piloter. Vous regardez les données et vous vous dites : ’Oh, mon équipier est un dixième plus rapide dans ce virage, je dois conduire différemment’ et c’est là que ça tourne mal. Vous devez vous souvenir de ce que vous faisiez de bien et simplement vous améliorer un peu."