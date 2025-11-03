McLaren met déjà sa F1 de 2026 aux enchères, la MCL40A

Dans une démarche sans précédent, McLaren met aux enchères une voiture de Formule 1 qui n’a encore jamais été construite ni utilisée en course.

RM Sotheby’s a mis en vente la McLaren MCL40A 2026, qui sera pilotée par Lando Norris et Oscar Piastri la saison prochaine, avec un prix indicatif de 10 à 12 millions de dollars. La vente aux enchères aura lieu à Abu Dhabi le 5 décembre.

Selon RM Sotheby’s, cette vente représente "une occasion unique au monde d’acquérir une future voiture de Formule 1 avant même son dévoilement", le soumissionnaire retenu recevant le châssis de Norris ou de Piastri, qui lui sera livré bien après la fin de la saison 2026.

L’acheteur ne prendra pas immédiatement possession de la voiture. McLaren livrera une voiture d’exposition 2025 non fonctionnelle jusqu’à l’arrivée de la véritable MCL40A début 2028, un délai de deux ans destiné à protéger les secrets techniques dans le cadre de la nouvelle réglementation de la F1 de 2026.

Le soumissionnaire conclura aussi un contrat de vente directement avec McLaren Racing qui doit être examiné avant de participer à la vente aux enchères ! En effet, la F1 pourra ensuite être conduite lors d’essais de démonstration et lors d’événements sur circuit ; elle sera exploitée avec le soutien total d’une équipe dédiée d’ingénieurs et de mécaniciens de McLaren Racing, sous réserve des exigences de Mercedes en ce qui concerne le groupe motopropulseur, de McLaren Racing en ce qui concerne le châssis et des exigences de la FIA.

RM Sotheby’s présentera également un morceau de l’histoire de la F1 lors de la même vente : la McLaren MP4/6 de 1991 (photo ci-dessous), célèbre pour avoir été pilotée par Ayrton Senna jusqu’à la victoire lors du Grand Prix du Brésil de cette année-là, avec un prix estimé entre 12 et 15 millions de dollars.