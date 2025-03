Horner : Red Bull a déjà ’une feuille de route de développement’

Christian Horner regrette que Red Bull ait joué la prudence ce week-end en Chine, alors que la tenue des pneus durs permettait d’attaquer davantage, et que le rythme des pneus mediums aurait pu être meilleur.

Le directeur de l’équipe explique quelle a été la vision stratégique de ses ingénieurs.

"Nous avons abordé la course très préoccupés par le pneu avant gauche. Je pense, comme tout le monde, que nous nous attendions à ce qu’il y ait deux arrêts" a expliqué Horner.

"Nous avons beaucoup discuté après l’expérience de la course Sprint, où nous avons beaucoup dérapé. Nous étions très compétitifs au début de la course, mais nous avons ensuite ralenti un peu, et nous avons donc décidé de conserver le pneu pour la fin de ce premier relais."

"Avec le recul, nous avons vu le rythme sur le tour d’entrée, nous aurions probablement pu pousser ce premier relais un peu plus fort. Je pense que cela lui aurait permis de se battre avec George [Russell] en fin de course."

Red Bull ne comprend pas encore sa RB21 et peine à en tirer le maximum des performances possibles, mais Horner se félicite d’un retard encore surmontable : "Il y a beaucoup de choses à retenir et à comprendre."

"Nous savons que nous devons améliorer la performance de la voiture - c’est la deuxième course consécutive où la dernière partie de la course a été meilleure pour nous. C’est la deuxième course consécutive où la dernière partie de la course a été meilleure pour nous."

"Nous avons beaucoup d’informations, beaucoup de données, et le feedback du pilote. Dans le deuxième relais, vous avez pu voir - il suffit de regarder les temps au tour - le dernier tiers de la course. Et en particulier, si vous regardez son dernier tour, il était très compétitif."

"Pourquoi était-ce compétitif ? Qu’est-ce qui a motivé cette compétitivité ? De quoi a-t-il besoin en termes d’adhérence ? Ce n’est pas tant un problème d’équilibre qu’il rencontre, il s’agit simplement d’extraire davantage du pneu."

"Nous quittons les deux premières courses avec huit points de retard au championnat des pilotes. Nous savons que nous avons des performances à trouver, toute l’équipe travaille très dur et se concentre sur cet objectif."

"Je pense que nous avons tiré beaucoup d’informations de ce week-end et maintenant, avec les deux semaines qui nous séparent du Japon, nous devons essayer de nous assurer que nous reviendrons en nous battant avec acharnement là-bas."

Horner explique que Red Bull a déjà un plan précis de développement pour rattraper McLaren : "Je pense que tout dépend du jour où l’on se trouve. Max a rattrapé et dépassé deux Ferrari, il en a dépassé une. McLaren est la référence - ils ont gagné les deux premières courses. C’est eux qu’il faut battre, c’est eux qu’il faut battre."

"Je pense que nous avons une base raisonnable. Nous étions à 0,17 seconde de la pole et nous étions aussi rapides dans le deuxième relais que la McLaren. Nous savons qu’il y a des domaines dans lesquels nous devons améliorer la voiture, et il y a une feuille de route de développement qui est planifiée."

"Nous essayons de faire en sorte de développer ce dont nous avons besoin en termes de temps au tour pour vraiment trouver un peu plus de rythme et mettre beaucoup de pression sur la McLaren qui est devant, mais ils ne sont pas loin devant."