Vettel n’écarte pas Verstappen et Red Bull de la course au titre

Sebastian Vettel n’écarte pas Max Verstappen pour le titre mondial cette année, malgré une Red Bull RB21 qui semble avoir pris beaucoup de retard sur les références, les McLaren MCL39 de Lando Norris et Oscar Piastri.

L’Allemand, qui continue à suivre la F1 "depuis mon canapé et avec quelques amis bien renseignés dans le paddock" admet être un grand fan de celui qui est, comme lui, quadruple champion du monde de Formule 1.

Il révèle être davantage en contact avec Verstappen depuis la saison 2023, lorsque Max a gagné 19 des 22 Grands Prix. Il avait réussi à faire une série de 10 victoires entre Miami et Monza, battant ainsi le record de 9 de suite de Vettel en 2013.

"Je suis rentré à nouveau en contact avec lui alors qu’il était sur le point de battre le record du plus grand nombre de victoires consécutives."

"J’étais à neuf, puis il l’a égalé et je lui ai dit : ’Tu es meilleur que moi. Je suis sûr que tu vas me battre’. Il a répondu : ’Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr’. Et puis il a fait 10 !"

Verstappen a connu un début de saison plus difficile, Red Bull étant à la traîne derrière McLaren F1 en termes de rythme et de performances.

Cependant, Vettel est catégorique : le pilote néerlandais est un candidat incontournable pour le titre.

"Je suis quasiment sûr qu’il en est capable. Si quelqu’un peut le faire, c’est bien lui avec Red Bull. J’ai de bons échos de sa part, de l’équipe, il y a de la confiance pour rebondir."

"On verra bien. Mais pour moi, à ce stade, c’est tout simplement passionnant à regarder."

"Oui, Lando (Norris) a prouvé qu’il avait les qualités requises. Il a le talent. Il fera probablement une meilleure saison cette année grâce à l’expérience acquise l’an dernier."

"Pour le moment, il semble que ce soit Max contre Lando, naturellement, car McLaren est très forte et Lando a acquis beaucoup d’expérience."

"Max n’est jamais à exclure et je pense que Red Bull va rebondir."