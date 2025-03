La F1 de retour en Afrique du Sud : trois projets à départager

L’Afrique du Sud a décidé de contrer le Rwanda pour l’organisation d’un futur Grand Prix sur le continent.

Le pays avait même deux candidats déclarés, Le Cap et Kyalami, qui semblent être les deux principaux rivaux pour l’organisation de l’événement

Le 18 mars était la date limite pour les candidats souhaitant accueillir un Grand Prix de Formule 1 d’Afrique du Sud.

Le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, a annoncé la création d’une équipe d’experts chargée de former le comité directeur de la candidature sud-africaine à la F1 pour le retour de cet événement international de course automobile, dont la dernière édition remonte à 1993 à Kyalami (victoire d’Alain Prost sur Williams-Renault).

L’équipe choisira la ville et le circuit à soumettre à l’examen du F1 Group et de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

"L’accueil d’un Grand Prix de Formule 1 stimulerait notre économie, notre tourisme et notre développement, tout en faisant de l’Afrique du Sud une destination sportive mondiale de premier plan. Cette prolongation jusqu’en mars a donné aux candidats le temps de préparer des propositions exceptionnelles."

Le bureau de McKenzie n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant le nombre d’offres reçues.

Kyalami est favori : le circuit est certifié niveau 2 et est « prêt à 90 % » pour une course de F1, selon le propriétaire du circuit, Toby Venter. L’année dernière, Kyalami a fait appel à Apex Circuit Design pour préparer une feuille de route pour l’accréditation FIA niveau 1, qui a déterminé que le circuit devait dépenser entre 5 et 10 millions de dollars pour obtenir ce Grade.

Le Cap est également en lice et il pourrait même y avoir deux offres distinctes ! Le Grand Prix du Cap SA (CTGPSA) a proposé d’organiser une course de F1 sur le même circuit urbain de 5,7 km qui a accueilli la Formule E en 2023, et qui était organisé par le CTGPSA. Le circuit serpente à travers le quartier touristique et sportif de Green Point, qui comprend le stade DHL.

Une candidature distincte et indépendante du Cap est financée par l’entreprise américaine Boundless Motorsport. Elle vise à construire un nouveau circuit de certifié FIA, capable d’accueillir plus de 125 000 spectateurs à proximité de la ville. Il est géré par Bobby Hartslief, originaire d’Afrique du Sud, ancien organisateur du Grand Prix de Kyalami, puis du MotoGP de Phakisa.