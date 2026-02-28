Lowdon veut mettre en avant ’l’immense équipe’ qu’est Cadillac F1

La saison 2026 de Formule 1 va marquer l’arrivée d’une toute nouvelle équipe, Cadillac F1, et le retour dans le paddock d’un dirigeant d’équipe bien connu, Graeme Lowdon, qui sera team principal de la nouvelle structure entrante.

Ingénieur de formation, Lowdon a débuté en installant le Wi-Fi dans les trains Virgin. C’est grâce à ce travail qu’il a rencontré le fondateur de Virgin Group, Sir Richard Branson, avant de devenir plus tard le directeur général de Virgin Racing. Il a dirigé l’écurie Manor en F1 sous différentes identités, depuis son arrivée sous le nom de Virgin en 2010 jusqu’en 2015.

"J’imagine que le directeur d’écurie est le ’sénéchal des soucis’, c’est ça le boulot" a plaisanté Lowdon. "Il y a tellement de flux de travail parallèles qui doivent tous converger et, dans le cas de notre équipe, cela signifie des opérations à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis ; c’est donc essentiellement un travail de coordination."

Bâtir une toute nouvelle écurie de F1 n’est pas une mince affaire, et Lowdon est un peu frustré que tout se résume aux pilotes pour le grand public, même s’il comprend l’importance de les mettre en avant, et se félicite du choix de son duo pour les débuts de l’équipe.

"Créer une équipe de toutes pièces implique énormément de choses et c’est une tâche colossale. Lorsque les gens allumeront leur télévision pour voir le premier Grand Prix à Melbourne, ils verront deux voitures et deux pilotes. C’est du sport, et chaque sport a besoin de héros ; les pilotes sont, à juste titre, les héros, mais derrière eux se cache une équipe immense."

"Nous avons deux pilotes très expérimentés avec Checo Pérez et Valtteri Bottas. Ce sont deux pilotes que je connais depuis longtemps. Ainsi, au moment de monter l’équipe, il était tout à fait logique de prendre des pilotes qui savaient vraiment ce qu’ils faisaient et qui possédaient également une grande expérience au plus haut niveau du championnat."

La saison 2026 voit l’introduction d’une toute nouvelle réglementation en F1, ce qui est à la fois positif et négatif pour Cadillac : "C’est en fait un peu les deux. L’avantage est que c’est un nouveau défi pour tout le monde. L’inconvénient est qu’en tant que nouvelle équipe, nous ne sommes pas certains de l’objectif à atteindre."

Quant aux perspectives de l’écurie, Lowdon reste réaliste pour cette première année : "Tant que les feux ne se sont pas éteints à Melbourne et que les voitures ne se sont pas élancées, personne ne sait vraiment où il se situe sur le plan de la compétitivité."

"Et c’est l’un des aspects formidables du sport. Nous allons nous mesurer à Ferrari, McLaren, Red Bull. Ce sont des équipes qui opèrent depuis des décennies. Il ne suffit pas d’arriver pour balayer tout le monde immédiatement."