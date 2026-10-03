Verstappen signe la pole à Sepang et retrouvera Hamilton en 1ère ligne

Le miracle de la F1 2026 continue en Malaisie, puisque depuis la manche d’ouverture en mars, aucune séance officielle ne s’est déroulée sous la pluie. Et au moment d’aborder la qualification du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, sur un circuit de Sepang où la pluie est normalement très présente à cette période de l’année, les conditions restent complètement sèches, alors même que les prévisions atteignaient parfois les 90 % de risques.

Les essais libres se sont donc déroulés sur une piste sèche et sur un asphalte qui dépassait allègrement les 50 degrés, atteignant même parfois 60 au thermomètre. S’il venait à pleuvoir en qualification ou en course, ce serait une inconnue totale pour les équipes.

Kimi Antonelli s’est porté en tête en EL3, après une nuit de travail chez Mercedes qui faisait suite à une première journée peu reluisante. Max Verstappen et Isack Hadjar semblent toujours dans le coup, tandis que George Russell était en retrait.

Du côté de Ferrari et McLaren, les chronos n’étaient pas très encourageants, mais les équipes ont travaillé sur de nombreux paramètres, et rien ne dit que les écarts d’une seconde qui séparent les quatre top teams seront encore présents en qualifs.

9h30 : Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a confirmé le maintien des courses du Qatar et d’Abu Dhabi malgré la guerre qui se poursuit au Moyen-Orient. Rien ne dit que le plan B d’Imola est totalement abandonné cependant, la situation restant possiblement évolutive.

9h36 : Dans une F1 où tous les coûts sont maîtrisés, le plafond budgétaire est parfois un casse-tête pour les équipes. En conférence de presse des patrons hier, une idée choc a été abordée pour tenter de simplifier la vie des teams.

9h41 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a par ailleurs appelé à travailler très rapidement sur le projet de V8 voulu par la FIA et accepté par les équipes, afin de dresser au plus tôt un cadre de travail sur cette nouvelle évolution du règlement moteur.

9h47 : Un Vasseur dont la place a été remise en cause par des rumeurs récemment, au point de faire intervenir Ferrari publiquement. Mais pour certains observateurs, les véritables soutiens du Français sont les deux pilotes, Lewis Hamilton et Charles Leclerc.

9h53 : La météo se montre plutôt clémente, quelques averses se situent près de Sepang et de l’aéroport de Kuala Lumpur, mais aucune qui soit proche du circuit.

9h57 : La température de la piste est de 58 degrés !

10h00 : C’est parti pour la qualification !

Q1 - 18 minutes

10h01 : On rappelle qu’Isack Hadjar a 5 places de pénalité sur la grille pour demain, Franco Colapinto en aura 15, tandis qu’Arvid Lindblad est renvoyé en fond de grille.

10h02 : Les deux Haas sont en piste.

10h04 : Esteban Ocon signe la première référence en 1’38"8, suivi par Oliver Bearman en 1’38"9.

10h05 : Tous les pilotes sortent en même temps après ce run des Haas.

10h06 : Antonelli et Russell lancent leur tour rapide alors que les McLaren sortent tout juste des stands.

10h08 : Antonelli en termine en 1’37"041, et Russell ne fait pas mieux à deux dixièmes. Verstappen est bien plus rapide en 1’36"477, et Hadjar se place deuxième.

10h09 : Les Ferrari font un tour rapide en pneus mediums, ce sont les seuls, pour économiser des gommes tendres plus tard dans la séance. Leclerc rate son dernier virage mais se place deuxième à deux dixièmes, et Hamilton se place devant lui à un dixième de Verstappen. Pierre Gasly est sixième entre les Mercedes.

10h10 : Lando Norris se place sixième en 1’37"0, et Oscar Piastri fait mieux en quatrième place. Les pilotes Audi ont fait des chronos en mediums aussi mais sont proches de l’élimination.

10h11 : Ocon améliore mais reste 17e et dans la zone d’éliminations, tandis que Bearman s’est raté dès le premier virage avec un gros blocage de pneus.

10h12 : Les Racing Bulls de Liam Lawson et Arvid Lindblad sont dixième et 11e, et ce dernier se plaint d’un bruit étrange à l’avant droit.

10h16 : Les pilotes vont reprendre la piste pour un dernier tour rapide.

10h17 : Les Red Bull, les Ferrari, les McLaren et les Mercedes, y compris Russell qui est neuvième, restent au garage.

10h18 : Gasly dit qu’il peut aider Colapinto avec l’aspiration car il est huitième et déjà assuré d’être en Q2 : "Je serais heureux de le faire".

10h19 : Ocon n’améliore pas et reste 17e, et Lawson reste dixième. Stroll améliore et remonte au 11e rang ! Pérez ne fait pas mieux que 20e, et Bottas remonte en 19e position. Bearman en termine avec le 16e rang, et Alonso est 11e.

10h20 : Sainz améliore aussi en 11e position, et Albon se place 20e seulement. Hülkenberg progresse en pneus tendres et se place 16e, et il est éliminé par Bortoleto qui remonte au huitième rang ! Colapinto rentre à son tour dans le top 10.

Les éliminés sont Hülkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas et Pérez.

10h22 : Hülkenberg s’excuse d’avoir fait une erreur qui lui a clairement coûté la Q2.

10h23 : A noter que pour la première fois de la saison, Stroll est en Q2, et les deux Aston Martin y sont.

Q2 - 15 minutes

10h28 : Les pilotes sortent tous pour un premier run.

10h29 : Verstappen a reçu un drapeau noir et blanc pour avoir roulé trop lentement. Depuis hier, la surchauffe des pneus oblige les pilotes à rouler aussi lentement que possible dans leur tour de préparation, mais le Néerlandais a poussé la limite trop loin, de toute évidence.

10h31 : Hadjar en termine avec son tour en 1’36"192, bien mieux qu’en Q1, et Verstappen signe un 1’35"696 ! Antonelli se place à près de quatre dixièmes du Néerlandais, et Russell est derrière Hadjar.

10h32 : Leclerc prend la deuxième place à deux dixièmes, et Norris se place quatrième. Hamilton boucle aussi un chrono avec un dernier virage un peu difficile, il se place juste derrière Leclerc. Bortoleto et Lawson se placent derrière Russell, et Gasly s’intercale devant eux.

10h33 : Antonelli a perdu son chrono ! Il est donc repoussé en dernier dans le classement, et il va devoir faire un autre tour. Piastri se place entre les Ferrari.

10h35 : En plus d’Antonelli, aucun chrono n’a été fait par Lindblad, Colapinto et Alonso. Mais l’Italien, qui l’a perdu à cause d’un non-respect des limites de piste, repart directement en piste avec des pneus neufs.

10h37 : Alonso reçoit un drapeau noir et blanc pour les mêmes raisons que Verstappen.

10h38 : L’Italien n’a pris aucun risque et remonte au deuxième rang ! Bien qu’il ait perdu du temps sur les premiers secteurs, il a réussi à se rapprocher du chrono de Verstappen.

10h40 : Lindblad a raté son tour et l’abandonne alors qu’il est dernier, mais il donne l’aspiration à son équipier, puisqu’il est de toute façon condamné à partir du fond de grille.

10h41 : Et Lawson rentre dans le top 10 ! Stroll reste 12e, et Alonso améliore pour se placer 12e. Sainz prend la 13e position, et Colapinto rentre au stand avant de finir son tour. Bortoleto améliore et élimine Lawson en prenant la dixième place !

Les éliminés sont Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto et Lindblad.

Q3 - 13 minutes

10h50 : Russell est en retrait d’Antonelli et Verstappen depuis le début de la séance de qualifications, mais il a deux sets de pneus neufs à sa disposition pour la Q3. Peut-il en profiter pour renverser la tendance ?

10h51 : Antonelli ne fera qu’un seul tour en cette Q3.

10h52 : Russell signe un 1’36"032, et Hadjar fait mieux en 1’35"558 ! Leclerc se place deuxième à deux dixièmes, et Hamilton s’intercale !

10h53 : Norris se rate dans le dernier virage et ne fait pas mieux que quatrième, mais devant Russell quand même. Piastri fait mieux en troisième place. Et Verstappen met tout le monde d’accord en 1’35"250 !

10h54 : Le chrono de Gasly est annulé, il est repoussé en fond de classement, derrière Bortoleto, et devant Antonelli qui est en piste !

10h56 : C’est parti pour le tour rapide d’Antonelli !

10h58 : Il en termine avec le troisième temps, entre Hadjar et Hamilton !

11h00 : Hadjar n’améliore pas son premier secteur, tout comme Verstappen. Les pilotes Ferrari améliorent mais sont en retrait par rapport à Verstappen, alors que Norris lance seulement son tour.

11h01 : Hadjar n’améliore pas et reste deuxième, tandis que Verstappen progresse en 1’35"130. Leclerc remonte en quatrième place, et Hamilton se glisse en première ligne ! Gasly se place neuvième devant Bortoleto.

11h02 : Piastri reste sixième, et Russell ne fait pas mieux que septième. Norris améliore et reprend la place, pour se positionner sixième.

Verstappen signe sa première pole position de la saison, et pour la première fois, ce n’est pas une voiture motorisée par Mercedes qui est en pole, puisque Red Bull Powertrains Ford y parvient pour la première fois. Il retrouvera Hamilton sur la première ligne de la grille de départ, pour un départ qui s’annonce explosif.

Antonelli sera en deuxième ligne aux côtés de Leclerc, et les McLaren de Norris et Piastri seront en troisième ligne. Russell sera seulement septième devant Hadjar, qui s’est qualifié troisième et recule avec sa pénalité. Gasly et Bortoleto sont en cinquième ligne.