Verstappen révèle les ’deux choses’ qui ont fait son succès en F1

Max Verstappen a partagé certains des secrets de sa réussite en offrant un aperçu de son état d’esprit et de sa méthode pour progresser. Quatre fois champion du monde de F1 consécutifs entre 2021 et 2024, détaille ce qui le rend aussi performant, et son approche pour faire toujours mieux.

Bien qu’il ait manqué le titre mondial en 2025, Verstappen a sans doute réalisé une de ses plus belles performances en rattrapant plus de 100 points en moins d’une demi-saison, au terme d’une très bonne deuxième demi-saison.

"C’est dû à deux choses" a déclaré Verstappen dans le podcast Up To Speed. "Dès mon plus jeune âge, j’ai essayé de nombreux types de courses différents dans toutes sortes de conditions, car on finit toujours par acquérir quelque chose qui s’avère très utile dans un scénario critique, comme lorsque l’on perd le contrôle de la voiture, ou autre."

"J’ai grandi en pilotant pratiquement tout ce qui avait un moteur. J’adore conduire tous types de voitures. Il y a toujours quelque chose d’unique, ou quelque chose qui fait de vous un pilote un peu plus complet que vous pouvez exploiter. Tout ce que j’apprends en F1, je peux l’utiliser en GT."

"Et il y a aussi la pratique constante en ligne, c’est un peu de la mémoire musculaire. En dehors de cela, la plupart du temps, quand vous êtes dans la voiture, vous ne pilotez pas à 102 %. Je vois beaucoup de pilotes essayer constamment d’aller aussi vite qu’ils le peuvent, alors que de mon côté, je ne fais probablement pas cela."

Grand passionné de courses automobiles en ligne, Verstappen est fermement convaincu que le monde virtuel recèle un potentiel inexploité et attribue à son expérience dans les jeux vidéo l’amélioration de sa capacité d’adaptation dans une quête incessante de performance supplémentaire.

"Je réfléchis constamment à la manière dont je peux m’améliorer et trouver de la performance. Je ne suis jamais satisfait d’aucun résultat. Je sors toujours d’un week-end en me disant ’aurions-nous pu essayer autre chose, aurions-nous pu essayer davantage ?’ Je pense que c’est toujours cette soif d’essayer de trouver de la performance."

"Mon père, dès mon plus jeune âge, m’a toujours dit ’même quand tu gagnes des courses, ce n’est jamais assez bien’. Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut revenir en se demandant : ’aurais-je pu faire mieux ou aurions-nous pu approfondir ce détail ? Aurions-nous pu examiner davantage le moteur, aurions-nous pu avoir un réglage différent ?’"

"C’est ce que j’essaie d’appliquer et aussi ce que j’essaie d’expliquer à mes pilotes dans l’équipe de simulation. Je leur demande ’avez-vous essayé quelque chose ?’ Ils répondent ’oui, nous avons le réglage pour la course, nous sommes prêts’. Je leur dis ’en êtes-vous sûrs ? Avez-vous vraiment tout essayé, ne devriez-vous pas tout reprendre ?’"

"Il m’arrivait encore de changer les réglages pendant la nuit, ou au milieu de la nuit, avant la course parce que je n’en étais toujours pas satisfait, alors que d’autres avaient peut-être leurs réglages depuis un ou deux jours et en étaient contents. J’ai le sentiment que c’est parfois dans les derniers instants avant une course que l’on peut encore trouver plus de performance."