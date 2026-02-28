Lindblad raconte avoir ’fait abstraction’ des rumeurs pour accéder en F1

Arvid Lindblad a révélé comment il a géré les spéculations entourant son passage en F1, tout en restant engagé dans la lutte pour le titre en Formule 2 la saison dernière. Le jeune pilote de 18 ans a connu une année 2025 chargée, débutée par un titre en Championnat de Formule Régionale Océanie avec MP Motorsport.

Grâce à une promotion rapide de la Formule 3 vers la F2, Lindblad s’est immédiatement adapté à cette nouvelle étape et il a bénéficié d’un accès anticipé à la Superlicence, et a par la suite effectué une séance d’essais libres pour Red Bull à Silverstone.

Alors qu’Isack Hadjar impressionnait chez Racing Bulls, les rumeurs ont commencé à s’intensifier au sein de la famille Red Bull, aboutissant finalement à la promotion de Hadjar comme coéquipier de Max Verstappen pour 2026, et en conséquence, à celle du Britannique en Formule 1.

"Oui. Ce n’était pas vraiment quelque chose à quoi je pensais trop. Je veux dire, je savais ce qui se passait, mais je ne sais pas" a déclaré Lindblad à Motorsport Week. "J’étais juste concentré sur le pilotage."

"Au bout du compte, penser aux ’si’, aux ’mais’ et aux suppositions, vous savez, ça n’allait pas me faire aller plus vite. J’ai donc vraiment essayé de faire abstraction de tout cela pour me concentrer sur le pilotage en F2, car c’était ce qui allait me donner la meilleure opportunité d’obtenir ce baquet."

Tout en se fixant des objectifs personnels, Lindblad reste conscient que l’évolution du sport au cours de cette saison l’empêchera de formuler des aspirations spécifiques à plus long terme : "Oui, je me fixe évidemment des objectifs parce que je pense que c’est important d’en avoir, c’est quelque chose vers quoi on peut tendre."

"Mais en même temps, les choses sont tellement différentes cette année. Je pense que la F1 est toujours dans un sorte de développement constant. Ce n’est pas comme si ça changeait seulement d’une année sur l’autre. C’est comme un cycle constant, une évolution. Et je pense qu’il y en aura encore plus cette année."

"Donc, comme vous l’avez dit, les choses vont changer chaque week-end. Je me fixe donc des objectifs, mais en même temps, je suis très concentré sur le fait de prendre les courses les unes après les autres et de me concentrer sur moi-même."

"Je ne vais pas trop réfléchir à ’je veux finir ici ou là’, car il y a beaucoup de paramètres là-dedans qui échappent à mon contrôle. Je me concentre donc uniquement sur le fait de faire du mieux que je peux et d’essayer de tirer le maximum de ma voiture."