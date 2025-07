Audi peut compter sur une énergie de plus en plus en plus intense chez Sauber F1

Jonathan Wheatley a quitté Red Bull Racing courant 2024 afin de rejoindre Sauber peu après le début de la saison.

Comme Laurent Mekies chez Red Bull Racing, Wheatley doit doit débarquer dans une nouvelle équipe qui a déjà une saison et des projets en cours.

Pour Wheatley, qui doit aussi préparer avec Mattia Binotto la transition vers Audi F1, est-il difficile de reprendre le flambeau pendant une saison de course, qui plus est très chargée avec 24 courses au programme ?

"Je pense que c’est un défi, mais être directeur d’équipe dans une écurie de Formule 1 est un véritable défi. On ne peut pas toujours choisir quand on prend ses fonctions, et il faut en tirer le meilleur parti. Mes quatre premiers mois au sein de l’équipe ont été très intenses. J’ai adoré chaque seconde : les nouveaux défis, l’énergie, l’ambiance au sein de l’équipe. Et bien sûr, tout cela ne fait que se renforcer, et l’énergie est de plus en plus intense grâce à nos récentes performances. C’est un bon signe pour Audi et notre prochaine ère en F1"

Comme lui, Laurent Mekies arrive en cours de saison à la tête d’une équipe. À propos de Red Bull Racing, une écurie où il a passé de nombreuses années, peut-il donner son avis sur l’annonce du licenciement de Christian Horner ?

"J’aimerais commencer par vous rappeler ce que Christian a accompli dans cette équipe. Regardez ce que l’équipe dont il faisait partie a accompli ces vingt dernières années. J’ai passé des moments fantastiques à Milton Keynes. Mon trajet pour aller au travail est un peu plus pittoresque maintenant, mais je connais la force et la profondeur des gens là-bas, et je sais que la tâche que Laurent a entreprise sera passionnante pour lui."

"Je tiens à dire, à titre personnel, que je souhaite à Christian le meilleur pour l’avenir, mais aussi que deux de mes très bons amis, Laurent et Alan Permane, ont eu des opportunités pour leur carrière et leur développement. Honnêtement, tout cela a donné quelque chose d’extrêmement positif, et je suis vraiment très heureux pour Laurent et Alan."

Fait surprenant : Sauber a marqué plus de points lors des quatre dernières courses que Red Bull Racing. En termes de performances, sent-il la montée en puissance à Hinwil ?

"Oui. Enfin, soyons francs : je doute que nous soyons des prétendants réguliers au podium. Mais je pense que cela a montré que les petits progrès que nous réalisons en coulisses, ce que les gens ne voient pas forcément, ajoutés aux performances que nous réalisons sur la voiture vers la fin d’une période de réglementation technique où les choses sont habituellement stagnantes, sont autant de signes encourageants pour l’avenir."

"Comme je l’ai dit plus tôt, il y a une belle énergie dans l’équipe. Nous avançons. Je ne suis pas sûr que nous aurions pu obtenir ce résultat plus tôt dans la saison, car il faut tout réussir pour monter sur le podium. Mais nous avons passé un excellent moment à Silverstone et avons pu souffler un peu à l’usine avant la course de ce week-end."