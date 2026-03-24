Verstappen recadré par Herbert : ’qu’il se taise et pilote’

Les critiques autour de la réglementation 2026 de la Formule 1 continuent d’alimenter les débats, et Max Verstappen en est l’un des porte-voix les plus virulents. Mais ses prises de position ne font pas l’unanimité et il a déjà été invité à se concentrer sur Red Bull Racing et à tirer le meilleur de ces règles.

Si Mario Andretti a réagi de manière mesurée et polie, d’autres comme Juan-Pablo Montoya ont été bien plus virulents et ont invité le Néerlandais et Norris à prendre la porte.

L’ancien pilote de F1 et commissaire de course Johnny Herbert fait partie de ceux qui suggèrent tout simplement à Verstappne de "se taire et piloter".

Le quadruple champion du monde n’est pas le seul à avoir caché son manque d’enthousiasme face aux monoplaces de nouvelle génération. Un ressenti partagé par certains pilotes mais qui s’est fortement nuancé après la course de Shanghai. Et d’autres, à l’image de Lewis Hamilton, ont changé leur fusil d’épaule et assurent au contraire apprécier ce nouveau défi technique. Les qualifications restent le principal problème à régler toutefois, comme les équipes en ont aussi convenu après leur dernière visio.

Invité du podcast Stay on Track, le champion du monde 1996 Damon Hill a ainsi lancé le débat : "Max Verstappen – doit-il simplement se taire et piloter ?"

La réponse de Johnny Herbert à ses côtés ne s’est pas fait attendre : "À bien des égards, oui. C’est toujours très agréable quand vous avez la meilleure voiture. C’est toujours un peu plus difficile quand ce n’est pas le cas."

L’ancien pilote britannique tempère toutefois ses propos en rappelant le palmarès déjà impressionnant du Néerlandais : "Il n’a pas eu une mauvaise carrière jusqu’à présent. Il a encore beaucoup de choses à accomplir en F1, comme un ou plusieurs autres titres mondiaux."

Habitué à exprimer ses opinions sans détour, Verstappen s’est déjà illustré par le passé en critiquant l’expansion du calendrier ou encore l’introduction des courses sprint. Cette fois, il insiste sur le fait que ses réserves vis-à-vis des règles 2026 ne sont pas liées au fait que Red Bull Racing ne domine plus autant la hiérarchie.

Le Néerlandais est même allé jusqu’à évoquer un possible départ de la discipline à moyen terme, faute de plaisir au volant de ces nouvelles voitures.

Une perspective que Damon Hill juge préoccupante pour la Formule 1 : "La diplomatie, ce n’est pas son fort. Mais c’est aussi une bonne chose : vous aurez toujours une opinion directe et honnête de sa part."

"Le problème, c’est que maintenant, comme il n’a pas une voiture capable de gagner, ses plaintes peuvent être perçues comme liées à cela, et non à la réglementation en elle-même."

Hill estime toutefois que la voix de Verstappen reste importante : "En tant que représentant de ce que veulent les pilotes en F1, son avis sera pris en compte."

"Ce que la F1 ne veut pas, c’est que Max décide d’aller chercher du plaisir ailleurs. Ce serait un vote de défiance envers la discipline et sa direction."