Alonso refroidit les ambitions d’Aston Martin F1 malgré son retour dans les points

Fernando Alonso a beau avoir permis à Aston Martin de retrouver les points à Zandvoort, l’Espagnol refuse de s’emballer après un week-end qui a pourtant marqué une nouvelle étape dans le développement de la monoplace. Neuvième du Grand Prix des Pays-Bas, le double champion du monde a également inscrit son nom dans les livres d’histoire, mais il estime que les performances de l’AMR26 restent encore trop dépendantes des caractéristiques des circuits pour nourrir de grandes ambitions.

Il aura fallu attendre le Grand Prix des Pays-Bas pour voir Aston Martin renouer avec les points. Fernando Alonso a terminé neuvième à Zandvoort, offrant à son équipe ses premières unités depuis sa dixième place obtenue à Monaco.

Ce résultat intervient alors que l’écurie de Silverstone a déployé l’intégralité de son évolution aux Pays-Bas. Après les améliorations apportées au châssis au Hungaroring, plusieurs nouvelles pièces ont été introduites à Zandvoort, tandis que Honda a également utilisé pour la première fois son nouveau groupe propulseur.

Alonso a ainsi inscrit deux points, dans une course notamment marquée par l’abandon de Max Verstappen. Pour autant, l’Espagnol estime que cette récompense correspond bien au niveau affiché par Aston Martin.

"Oui, je pense que oui," a répondu Alonso lorsqu’il lui a été demandé si ces deux points constituaient un résultat mérité. "Nous avions marqué un point à Monaco mais avec neuf abandons et une pénalité pour Checo. Là nous avons marqué deux points avec juste l’abandon de Max pour nous aider. Je pense donc que c’était bien mérité."

Le pilote Aston Martin reconnaît toutefois que son équipe aurait probablement pu faire mieux lors de la manche précédente.

"Probablement qu’à Budapest, nous aurions pu faire un peu mieux, et pour la suite cela dépendra du circuit, en fonction du nombre de lignes droites," a-t-il expliqué.

Une analyse qui invite déjà à la prudence avant Monza, dont les longues lignes droites risquent de mettre en évidence certaines des faiblesses de l’AMR26.

"Côté moteur, il y a encore beaucoup de travail pour Honda. Je ne m’attends pas à ce que nous soyons compétitifs à Monza, mais peut-être que sur certains autres circuits, nous aurons une nouvelle chance de marquer des points," a prévenu Alonso.

Malgré cette réserve, Alonso estime que le travail effectué par Aston Martin commence à porter ses fruits. Le constructeur britannique a notamment profité de la pause estivale pour analyser les données récoltées avec les premières évolutions et affiner les réglages de la monoplace.

"Je pense que c’était une nouvelle étape en avant, notamment du côté du châssis," a souligné Alonso.

"Nous avons apporté quatre ou cinq composants en plus ici, et le package de Budapest a également été compris pendant la pause, avec toutes les données disponibles après la course. Nous avons légèrement affiné les réglages autour de cette nouvelle spécification, en plus des nouvelles pièces."

L’équipe commence désormais à mieux maîtriser un domaine particulièrement sensible sur les monoplaces de 2026 : leur hauteur de caisse et l’exploitation de leur comportement aérodynamique.

"Oui, nous optimisons maintenant la hauteur du châssis et nous pouvons en extraire le maximum," a ajouté le pilote espagnol.

La neuvième place obtenue à Zandvoort n’en reste pas moins symbolique pour Alonso. L’Espagnol est devenu le premier pilote âgé d’au moins 45 ans à inscrire des points en Formule 1 depuis Graham Hill au Grand Prix de Suède 1974.

Il rejoint ainsi un cercle particulièrement restreint de seulement 14 pilotes ayant marqué au moins un point en championnat du monde après leur 45e anniversaire.

Le moteur reste difficile à exploiter

Aston Martin doit encore comprendre précisément ce que lui apporte le nouveau moteur Honda, alors que les difficultés de maniabilité demeurent importantes.

"Du côté du moteur, c’est plus difficile. Je ne pense pas que nous puissions dire de manière aussi tranchée si nous avons davantage de puissance ou non," a expliqué Alonso.

Le problème ne se limite d’ailleurs pas à la puissance maximale. Le comportement du moteur en phase de freinage et lors des rétrogradages continue de perturber le pilote, notamment dans les enchaînements de virages.

"En termes de maniabilité, cela a été un week-end difficile," a-t-il poursuivi. "Nous avons de nouveau des difficultés avec les rétrogradages et avec le frein moteur d’un virage à l’autre. Cela a donc été un week-end difficile de ce point de vue."

Honda a lui-même reconnu cette même faiblesse.

"Durant le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, nos deux nouveaux moteurs ’Spec 2’ ont fonctionné sans problème majeur de fiabilité," a déclaré Shintaro Orihara, ingénieur en chef piste.

"Toutefois, nous reconnaissons qu’il reste une marge de progression en matière de maniabilité, et nous continuerons à traiter ce point en priorité absolue pour les prochaines courses."