Il a changé la donne en F1 : ce que Vowles a appris de Schumacher

Depuis son arrivée à la tête de Williams en 2023, James Vowles s’est attaché à transformer en profondeur le fonctionnement de l’écurie de Grove. Son approche ne repose toutefois pas uniquement sur ses propres convictions : au fil de plus de deux décennies en Formule 1, le Britannique a côtoyé plusieurs figures majeures du paddock, dont Michael Schumacher, Ross Brawn, David Richards, Toto Wolff et Lewis Hamilton. Parmi elles, le septuple champion du monde allemand occupe une place particulière dans sa manière de concevoir le développement d’une équipe.

Vowles a découvert la Formule 1 en 2001, lorsqu’il a rejoint British American Racing en tant qu’ingénieur. Il a ensuite accompagné les différentes transformations de l’écurie, devenue successivement Honda Racing, Brawn GP puis Mercedes. Promu directeur de la stratégie en sport automobile chez Mercedes en 2014, il a finalement pris les commandes de Williams au début de la saison 2023.

Le Britannique a récemment évoqué les personnalités qui ont le plus influencé sa manière de diriger une équipe, lors d’un enregistrement du podcast Up To Speed, auquel participait également Damon Hill, champion du monde 1996 et aujourd’hui ambassadeur de Williams.

"Personnellement, j’ai eu le plaisir de travailler avec David Richards. Ross Brawn a également fait partie de mon parcours, tout comme Toto. Et, comme Damon l’a évoqué, j’ai aussi eu le plaisir de travailler avec Michael," explique Vowles.

C’est l’expérience vécue aux côtés de Schumacher qui semble avoir particulièrement marqué le directeur de Williams. L’Allemand, qui a remporté cinq de ses sept titres mondiaux avec Ferrari entre 2000 et 2004, n’était pas seulement réputé pour ses performances au volant. Selon Vowles, son influence sur la manière dont une équipe pouvait travailler au quotidien était tout aussi importante.

"J’ai en fait puisé beaucoup d’inspiration auprès de lui à la même époque. C’était un individu très différent dans la voiture. Je me souviens d’ailleurs de 1996 et 1997, malheureusement," poursuit-il, faisant référence aux premières années de Schumacher chez Ferrari et à ses affrontements avec Damon Hill et Jacques Villeneuve.

Mais c’est surtout en dehors de la piste que le septuple champion du monde a impressionné Vowles.

"En dehors de la voiture, il a changé la donne. Tout ce qu’il faisait chaque jour tournait autour d’une question : comment pouvons-nous devenir meilleurs ?"

Cette recherche permanente de performance concernait tous les aspects du fonctionnement d’une équipe. Schumacher poussait notamment ses ingénieurs à exploiter davantage les outils disponibles afin d’identifier continuellement de nouvelles pistes de progression.

"Comment utiliser la vidéo, l’ingénierie et les données ? Pourquoi ne regardons-nous pas ceci ? Pourquoi ne lançons-nous pas cela en parallèle ?"

Pour Vowles, cette attitude a contribué à instaurer une culture de développement permanent, dans laquelle aucune méthode ne devait être considérée comme définitive.

"À bien des égards, il a été l’un des précurseurs de cette idée : ’Continuons à développer et à changer les choses’."

L’influence de Schumacher ne signifie toutefois pas que Vowles cherche à reproduire un modèle unique. Son parcours l’a amené à travailler avec plusieurs personnalités aux qualités et aux méthodes très différentes, chacune ayant contribué à sa propre conception du management.

Ross Brawn, David Richards et Toto Wolff font ainsi partie des figures qui ont marqué son parcours professionnel, tandis que Lewis Hamilton constitue une autre source d’inspiration importante.

"J’ai énormément puisé mon inspiration auprès de Michael, mais c’est la même chose avec Lewis. Il avait d’autres qualités, mais on recueille quelque chose de chaque personne qui a été une source d’inspiration dans notre vie."

Cette philosophie correspond à l’approche adoptée par Vowles depuis son arrivée chez Williams. Plutôt que de chercher à imposer un modèle entièrement personnel, le Britannique s’appuie sur les enseignements accumulés auprès de plusieurs générations de dirigeants, ingénieurs et pilotes.

Le cas de Schumacher illustre particulièrement cette volonté de ne jamais considérer le développement comme un processus achevé.

"L’amélioration permanente doit devenir une composante naturelle de la culture d’une équipe de Formule 1, depuis l’exploitation des données jusqu’à la manière dont les ingénieurs travaillent ensemble."