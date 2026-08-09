Cadillac face à la dure réalité de la F1 : ’aucune période de grâce’ alors que 2027 se prépare déjà

L’arrivée de Cadillac en Formule 1 en 2026 a constitué l’un des plus grands défis sportifs et industriels de ces dernières années. Construire une écurie de toutes pièces, développer une monoplace sous un nouveau règlement technique et se mesurer immédiatement aux meilleures équipes du monde représentait une mission titanesque. Après une première moitié de saison riche en enseignements, la structure américaine refuse pourtant de se satisfaire de sa simple présence sur la grille et prépare déjà la prochaine étape de son développement.

L’interruption estivale d’août offre traditionnellement aux équipes et aux pilotes une occasion de souffler, de décrocher quelques jours de la Formule 1 et de recharger les batteries avant une fin de saison qui doit encore compter, si tout va bien, 12 Grands Prix en seulement 15 semaines. Cette pause est d’ailleurs imposée par le règlement, qui oblige les usines et leurs fournisseurs à interrompre leurs activités pendant deux semaines.

Pour Cadillac, ce break pourrait sembler être le moment idéal pour prendre du recul après une première moitié d’année particulièrement mouvementée. Mais la nouvelle écurie américaine a d’autres priorités.

En obtenant la confirmation de son engagement environ dix mois avant les premiers essais des monoplaces 2026, Cadillac estimait avoir correctement anticipé l’ampleur de la tâche : construire simultanément une équipe et une voiture de zéro. Une fois les feux éteints à Melbourne, la réalité du championnat a toutefois rapidement rattrapé tout le monde.

"Les attentes ont disparu lorsque les feux se sont éteints à Melbourne," confie Dan Towriss, PDG de Cadillac F1, à RACER. "C’était vraiment à ce point-là. Et, honnêtement, c’est probablement ce qui m’a le plus surpris. Je pensais bénéficier d’une certaine période de grâce pendant que nous affinions encore certaines choses et continuions à construire l’équipe, mais il n’y en a vraiment pas eu."

Le dirigeant estime néanmoins que Cadillac est désormais arrivée à un tournant majeur de son développement.

"Nous sommes à un moment charnière, surtout lorsque nous faisons le bilan de cette première moitié de saison : nous passons de la construction extrêmement rapide d’une équipe capable de mettre une voiture sur la grille et d’être respectable à une nouvelle phase où nous réfléchissons à ce que nous construisons pour l’avenir. Une équipe fiable. Une équipe à toute épreuve. Une voiture solide week-end après week-end."

Pour Towriss, cette évolution dépasse largement la seule performance de la monoplace.

"Il s’agit des procédures, des méthodes de travail. Tout doit être robuste. Il faut des plans de secours pour les plans de secours, tout ce qui est nécessaire pour affronter une longue saison de Formule 1 aussi chaotique. C’est aussi une transition organisationnelle. C’est l’étape cruciale qui nous attend désormais."

L’Américain insiste sur l’urgence de cette transformation.

"Cela doit se faire rapidement et correctement pour vraiment nous mettre sur la bonne trajectoire. C’était formidable d’arriver jusque-là, mais la véritable prochaine étape de notre croissance sera cette évolution : est-ce que le ver deviendra un papillon ?"

L’image peut paraître sévère, mais elle illustre bien la situation actuelle de Cadillac. Si l’équipe apparaît encore incomplète, ce n’est pas tant à cause de la vitesse de sa monoplace qui s’est montrée plutôt respectable, au point de devancer Aston Martin à certains moments de la saison tout en suivant le rythme de développement général du plateau, que parce que de nombreux aspects de son organisation restent encore en construction.

Une grande partie du travail se déroulait en coulisses à la même époque l’an dernier, générant quantité de difficultés invisibles pour le public mais qui continuent aujourd’hui d’avoir des conséquences.

"Il peut y avoir des problèmes de fiabilité, des pièces sous-traitées qui n’arrivent pas à temps, ce qui met encore plus de pression sur tous les autres. Certains recrutements ne se passent pas comme prévu. La culture de l’équipe évolue chaque mois parce que nous intégrons constamment de nouvelles personnes et redéfinissons sans cesse notre fonctionnement."

"Tout cela se produit pendant que vous essayez en même temps de concevoir une voiture compétitive. Je pense que c’est avant tout la complexité et l’ampleur de tous ces projets menés simultanément, alors que l’on attend de vous qu’ils soient exécutés sans la moindre erreur. C’est presque impossible."

Le patron de TWG Motorsports reconnaît également que certaines hypothèses de départ doivent désormais être revues.

"Nous avions anticipé beaucoup de problèmes, mais pas tous. Certaines idées que nous avions concernant l’organisation de l’usine ou de l’équipe ne correspondent finalement pas exactement à nos besoins, à ce que nous construisons et à notre direction future. Il y aura donc probablement quelques changements au fil du temps afin de définir réellement ce que sera Cadillac F1 et la trajectoire que nous voulons suivre."

Ces changements pourraient notamment concerner le transfert d’une partie du personnel commercial actuellement installé à Silverstone vers Indianapolis, afin de renforcer davantage l’identité américaine de l’écurie. Une telle réorganisation pourrait créer quelques turbulences mais serait cohérente avec la vision affichée dès la création du projet.

Towriss refuse toutefois que cette volonté d’évolution soit interprétée comme un aveu d’échec.

"Si l’on m’avait proposé cette situation au départ, je pense que j’aurais été satisfait de là où nous sommes aujourd’hui," assure-t-il. "Quand je regarde nos résultats cette saison, je ne suis pas déçu par les résultats eux-mêmes. Je pense simplement que nous avons laissé passer quelques opportunités. Mais il est toujours facile de refaire l’histoire après coup."

Le dirigeant explique que cette insatisfaction est justement indispensable pour progresser.

"C’est précisément pour cela que nous sommes ici : parce que nous avons une volonté incessante de nous battre, d’être compétitifs, de construire, d’évoluer et de grandir. Si nous étions satisfaits ou complaisants, nous n’aurions pas notre place ici. Mais je peux vous assurer que ce n’est pas le cas. Nous sommes insatisfaits, mais absolument pas découragés, et nous continuons d’avancer."

Si Cadillac occupe régulièrement la dernière place de la hiérarchie cette saison, cela ne constitue pas une surprise pour une structure aussi jeune. L’équipe a néanmoins montré quelques signes encourageants, notamment à Monaco, où Sergio Pérez avait décroché ce qui aurait pu être le tout premier point de l’histoire de Cadillac avant qu’une pénalité après l’arrivée ne l’en prive.

Deux Grands Prix plus tard, l’écurie connaissait toutefois un retour brutal à la réalité avec de graves problèmes d’écopes de freins en Autriche, qui l’avaient empêchée de rouler plus de quelques tours. Une illustration parfaite des hauts et des bas auxquels une nouvelle équipe doit faire face lorsqu’elle apprend sous les projecteurs de la Formule 1.

Qu’il s’agisse d’une réorganisation plus profonde ou d’une simple évolution progressive, Cadillac bénéficiera désormais de deux ressources qu’elle ne pouvait pas acheter un an auparavant : le temps et l’expérience.

Towriss s’en montre convaincu en évoquant déjà la monoplace de 2027.

"Je pense qu’il y a beaucoup plus de confiance. Et nous disposons désormais d’outils totalement différents. Pour construire la voiture de 2027, nous avons des outils que nous n’avions pas pour développer celle de 2026, ainsi que des données que nous ne possédions pas à l’époque."

"Il y a donc une véritable excitation à l’idée de ce que nous avons appris avec ce nouveau règlement technique, ce nouveau châssis, ces nouveaux groupes propulseurs, mais aussi simplement de tout ce que nous avons découvert sur la Formule 1. Tout cela doit nous permettre de franchir un grand cap en 2027."