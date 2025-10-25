Verstappen : la malchance, c’est ce qui pourrait m’arrêter

Max Verstappen a totalement relancé sa saison. Encore distancé de 104 points après le Grand Prix des Pays-Bas, le pilote Red Bull a inversé la tendance grâce aux évolutions introduites sur la RB21 à Monza.

Vainqueur de trois des quatre dernières courses, il a retrouvé un niveau de performance qui lui permet désormais de viser un cinquième titre consécutif, un record de Michael Schumacher en Formule 1 qu’il pourrait égaler cette année.

Dans le même temps, les erreurs répétées de McLaren et les collisions entre Oscar Piastri et Lando Norris ont réduit l’écart au championnat à seulement 40 unités. Une dynamique idéale au moment d’aborder un final de saison sous haute tension.

Pourtant, Verstappen refuse de s’emballer. Le Néerlandais sait mieux que quiconque qu’en Formule 1, le moindre incident peut faire basculer un championnat. Interrogé sur ce qui pourrait stopper son élan, il donne une réponse très directe.

"La malchance. Oui, la malchance. Vous pouvez avoir un accident, être percuté, crever, subir une voiture de sécurité malvenue. Vous pouvez tomber malade, glisser dans la douche, vous casser une jambe. Bref, tout peut arriver, n’est-ce pas ? Je ne sais pas. Je ne veux juste pas y penser trop."

"Je viens juste ici et j’espère que nous aurons un bon week-end à nouveau, ce qui, bien sûr, aidera pour le championnat."

Le Néerlandais se retrouve dans une position inhabituelle pour lui, celle du chasseur plutôt que du pilote à battre. Mis à part les derniers tours d’Abu Dhabi en 2021, il n’avait encore jamais dû combler un tel écart au championnat.

Malgré ce contexte nouveau, Verstappen assure aborder ce défi avec une grande sérénité.

"J’ai toujours dit que si on le gagne, tant mieux, non ? C’est toujours formidable d’ajouter un titre de plus, mais en même temps, je n’en ai pas besoin, dans un sens, donc cela enlève beaucoup de pression."

"Mais je sais aussi, pour ma part, que lorsque je m’assois dans la voiture, je tirerai toujours le maximum de ce que j’ai."