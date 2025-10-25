Marko tacle McLaren et rappelle 2021-2022 : Red Bull assume le développement de la RB21

Red Bull n’a aucune intention de lever le pied. Alors que l’écurie autrichienne a relancé la course au titre de Max Verstappen grâce à une série de trois victoires lors des quatre dernières courses, un débat s’installe dans le paddock.

McLaren suggère que Red Bull pourrait faire de 2025 une priorité absolue, quitte à compromettre son début de cycle avec la révolution réglementaire de 2026. Ces allégations interviennent alors que l’équipe de Milton Keynes a apporté une nouvelle salve d’évolutions au Mexique, dont un plancher revu en profondeur, preuve que le développement de la RB21 est loin d’être gelé.

Max Verstappen, revenu à seulement 40 points d’Oscar Piastri au classement pilotes, peut encore mathématiquement défendre son titre. De quoi légitimement pousser Red Bull à continuer d’innover, même si d’autres écuries ont déjà tourné la page. McLaren, par exemple, a orienté 100% de ses ressources vers la future ère technique, et Andrea Stella n’a pas hésité à pointer du doigt les choix stratégiques de ses rivaux.

Pour Red Bull, la situation est cependant très différente. Consciente que chaque point peut peser lourd dans un duel aussi disputé, l’équipe refuse de reproduire les erreurs du passé et assume une démarche agressive en développement. Une approche qui interroge, mais qui a déjà porté ses fruits par le passé.

Helmut Marko, consultant de Red Bull, a tenu à répondre fermement aux sous-entendus de McLaren, rappelant que la formation autrichienne a toujours su performer lors des grandes transitions réglementaires.

"C’était la même histoire en 2021 !" répond Marko aux propos de Stella.

"Toto Wolff était vraiment inquiet que nous ne soyons pas compétitifs en 2022... et on a vu ce qui s’est passé !"

Marko insiste sur la méthode Red Bull, indépendante de la pression extérieure.

"Cela fait partie de notre philosophie que, chaque fois que les règles changent, nous travaillons aussi longtemps que possible pour rester compétitifs."

"C’était déjà le cas lors des trois derniers changements réglementaires. Donc s’ils n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent pour nous attaquer, très bien."

"Le résultat de 2022 parle pour lui-même. Red Bull a remporté les deux titres dès le début de la nouvelle ère aérodynamique."

"Nous savons ce que nous faisons. Il faut un plan précis et des gens très disciplinés, ce que nous avons."

"Nous ne pensons donc pas qu’il y aura un handicap pour 2026."

Concernant les évolutions introduites au Mexique, Marko clarifie qu’elles répondent d’abord à un impératif technique.

"L’amélioration visait principalement l’efficacité du refroidissement, à cause de la moindre densité de l’air ici. Tout est lié, cela fait partie du même package avec les ajustements de refroidissement."