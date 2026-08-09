Bilan de mi-saison F1 2026 : Audi à une huitième place qui cache une équipe bien plus forte

Audi a découvert la Formule 1 en 2026 avec une première moitié de saison aussi instructive que frustrante. Huitième du championnat constructeurs après onze Grands Prix, une place subtilisée à Williams juste avant la pause, l’équipe allemande possède pourtant une monoplace capable de se mêler régulièrement à la lutte pour les points. Entre problèmes de fiabilité, difficultés opérationnelles, occasions manquées et déficit de l’unité de puissance, la R26 n’a pas encore traduit tout son potentiel au classement. Mais derrière ce bilan comptable, le projet prend progressivement forme.

Le passage de Sauber à Audi représentait un bouleversement considérable. Après une saison 2025 encourageante, au cours de laquelle Nico Hülkenberg avait inscrit 51 points et décroché le premier podium de sa carrière, l’équipe basée à Hinwil devait aborder un nouveau cycle quasiment intégral.

Le changement de réglementation technique s’est accompagné du changement d’identité de l’écurie, désormais officiellement intégrée au constructeur allemand. Audi devait simultanément développer son propre châssis, sa première unité de puissance et une organisation capable de fonctionner au plus haut niveau de la Formule 1.

Les résultats ont été nettement moins spectaculaires que ceux obtenus par Sauber en 2025, mais ils ne traduisent pas nécessairement une régression en matière de performance. La R26 s’est rapidement révélée être une monoplace saine et compétitive dans le milieu de peloton, avec un châssis qui peut même être considéré comme l’un des meilleurs du plateau derrière les quatre équipes de pointe.

Le problème se situe principalement dans la capacité à transformer cette performance en résultats selon Allan McNish, le directeur sportif arrivé après le départ de Jonathan Wheatley au bout de quelques mois à peine à la tête de l’équipe.

"Nous avons marqué des points tout de suite, à Melbourne. Mais ce bon début a été de courte durée. Nous avons eu quelques problèmes de fiabilité et le début de saison a été assez difficile, mais vraiment, à partir du Canada, nous avons commencé à reprendre un peu le contrôle afin de pouvoir montrer la performance," nous a confié McNish, interrogé sur le bilan de son équipe à mi-parcours.

"Lors des dernières courses, vraiment depuis Monaco, nous avons frappé à la porte des points."

Audi a longtemps été incapable de concrétiser ses occasions. Le problème le plus visible concernait notamment les départs, avec une monoplace particulièrement difficile à lancer correctement en raison des caractéristiques de son unité de puissance, dotée d’un très gros turbo.

À cela se sont ajoutés plusieurs incidents et problèmes techniques qui ont privé l’équipe de résultats potentiellement importants.

"C’était assez frustrant de rentrer à la maison sans les points à plusieurs reprises, notamment si je pense à Barcelone, où Nico était exceptionnel avant qu’un incident assez incroyable ne l’élimine de la course."

"De ce point de vue, c’est agréable d’avoir des points au tableau, de se consolider, mais aussi, dans une large mesure, de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de les obtenir."

Cette progression n’a pas uniquement concerné la voiture. Audi a dû améliorer son fonctionnement collectif et ses opérations en course, un domaine particulièrement important pour une structure qui apprend encore à fonctionner en tant qu’équipe constructeur.

"Pour y parvenir, nous devions également améliorer nos processus. Nous devions améliorer nos opérations en course, ce que nous avons fait lentement, étape par étape et course après course, jusqu’à arriver au point où nous sommes aujourd’hui. Je pense que nous sommes assez à l’aise avec notre situation actuelle."

Racing Bulls, le principal obstacle

Le problème pour Audi est que la lutte dans le milieu de peloton est extrêmement serrée. Si les quatre meilleures équipes placent leurs deux voitures dans les points, seules deux places restent disponibles pour les autres écuries.

Or Racing Bulls a jusqu’ici fait preuve d’une plus grande régularité, après avoir détrôné Alpine de la 5e place. Audi s’est donc souvent retrouvée à proximité immédiate des points sans parvenir à les décrocher.

La tendance récente est néanmoins encourageante. Après sept Grands Prix consécutifs sans marquer depuis l’Australie, l’équipe a commencé à inverser la tendance.

"Silverstone est, je suppose, l’endroit où nous avons mis fin à cette série. Nous avons compris comment mieux exploiter les performances de la voiture. La deuxième chose, c’est que les pilotes ont pris confiance, et l’équipe aussi. Nous avons alors été capables de tirer parti des situations qui se présentaient," poursuit McNish.

"Ce qui est assez clair, c’est que nous nous battons directement avec Racing Bulls maintenant. Je pense que nous avons un rythme très similaire. Cela dépend simplement de savoir si eux sont légèrement devant ou si nous le sommes."

"Je pense qu’en qualifications, ils ont un petit avantage et qu’en course, nous avons un avantage, mais nous sommes derrière eux."

Avec Alpine progressivement sortie de cette bataille après avoir longtemps occupé les mêmes positions, Audi peut désormais espérer s’installer durablement comme la cinquième force du plateau. Mais la priorité reste la régularité.

"Nous nous battons dans cette zone du milieu de peloton et il s’agit d’essayer d’être constamment présents, de gratter ce que nous pouvons. Cela dépend un peu du circuit, de savoir si nous sommes devant l’un ou derrière l’autre, mais finalement, nous devons nous assurer de délivrer ce que le potentiel de notre ensemble permet chaque week-end."

Il serait toutefois réducteur de juger Audi uniquement à travers son classement. Le constructeur allemand considère 2026 et 2027 comme des saisons destinées à prendre ses marques, à rationaliser ses opérations et à construire progressivement les compétences nécessaires à un projet de très long terme.

Le déficit de l’unité de puissance ne constitue donc pas une surprise. Audi savait en arrivant en Formule 1 qu’elle ne disposerait pas immédiatement du meilleur moteur du plateau.

Le système ADUO mis en place par la FIA doit justement offrir aux constructeurs en retrait des possibilités de développement supplémentaires. Audi a obtenu deux opportunités ADUO lors de la première évaluation de la saison et entend les utiliser dans une perspective qui dépasse largement les prochaines courses.

"Pour Audi, ce sera un avantage significatif. Je pense que c’est ce à quoi nous nous attendions. Depuis le tout début de la saison, nous savions que la majeure partie de notre retard sur les équipes de pointe se situait du côté de l’unité de puissance. Ce n’était pas une surprise pour nous. Il faudra travailler dur. Nous avons des plans, mais ce sera bénéfique à moyen et long terme, pas à court terme."

"Souvent, les gens pensent peut-être qu’une fois que vous avez l’ADUO, vous pouvez introduire 10 kW dès la course suivante. Ce n’est pas ce qui va se produire."

"Dans notre cas, nous recherchons un développement important, mais davantage à moyen et long terme. Nous concentrons nos efforts ainsi et l’ADUO sera bénéfique dans cette optique."

Le système donne notamment davantage de moyens pour travailler sur le moteur.

"L’ADUO signifie davantage de plafond budgétaire, davantage d’heures au banc d’essai et davantage de liberté pour le développement. Mais encore une fois, tout ne produit pas nécessairement des bénéfices à court terme. Notre parcours est un long parcours."

"Nous avons fixé un objectif pour 2030. Lorsqu’il s’agit du développement de la voiture et particulièrement de celui de l’unité de puissance, cela prend du temps, plus longtemps peut-être que pour certaines pièces du châssis. Nos plans sont établis. Nous ne verrons pas de bénéfices immédiats de l’ADUO, le prochain sera en 2027, mais cela nous sera certainement bénéfique."

Le châssis est déjà une vraie satisfaction

L’un des principaux enseignements de cette première moitié de saison concerne donc la qualité du châssis Audi.

La R26 n’est évidemment pas encore au niveau des meilleures monoplaces du plateau, mais elle dispose d’une base qui permet à l’équipe d’être compétitive lorsque les circonstances s’y prêtent.

"Il est clair que nous avons un châssis très performant. Ce n’est pas encore un châssis capable de gagner un championnat. Nous n’avons pas encore cette voiture qui, avec un excellent moteur, nous aurait permis de gagner des courses, mais nous avons un châssis très compétitif."

Le principal domaine dans lequel Audi peut progresser reste donc l’unité de puissance.

"Il est également clair, grâce à l’ADUO, que nous avons un déficit au niveau du moteur. Il est évident que nous perdons beaucoup par tour. Je pense que Mattia Binotto avait déjà parlé par le passé de plus d’une seconde, selon le circuit, et ce n’est pas une exagération."

Ce retard est assumé et considéré comme normal pour une première unité de puissance développée intégralement par Audi.

"C’est la réalité de notre situation, et c’est normal, parce qu’il s’agit de la première saison de notre moteur. Nous développons tout en interne avec des personnes qui travaillent chez Audi depuis de nombreuses années."

"Je pense que le domaine où nous avons la plus grande marge de progression est clairement le moteur."

Bortoleto devant Hülkenberg au classement, mais pas forcément dans la hiérarchie

Du côté des pilotes, Gabriel Bortoleto possède pour l’instant le meilleur bilan comptable avec dix points contre deux pour Nico Hülkenberg.

Cette différence doit toutefois être fortement relativisée. Hülkenberg a été victime de quatre abandons en onze courses, dont plusieurs ont été provoqués par des problèmes indépendants de sa performance.

Son année a commencé par un problème mécanique avant même le départ du Grand Prix d’Australie. L’Allemand a ensuite connu trois autres abandons techniques, le plus improbable étant survenu en Espagne lorsqu’une pierre projetée par la monoplace de Liam Lawson a frappé l’interrupteur de coupure moteur de son Audi.

Ironie du sort, Lawson a terminé cette course à la huitième place, donnant une idée de ce qu’aurait éventuellement pu accomplir Hülkenberg sans cet incident. Le pilote allemand a finalement débloqué son compteur en Hongrie avec une neuvième place, en séparant les deux Racing Bulls.

Bortoleto a lui aussi connu des difficultés. Il n’a pas pu prendre le départ du Grand Prix de Chine en raison d’un problème technique et a ensuite enchaîné plusieurs résultats aux portes des points. À Monaco, alors qu’Audi semblait particulièrement compétitive, le Brésilien a même reconnu avoir trop attaqué en qualifications, avant de terminer sa séance dans les barrières au niveau de la chicane.

Il a ensuite obtenu une neuvième place en Australie, avant de signer deux huitièmes places consécutives à Silverstone et en Belgique. Hülkenberg lui a répondu en Hongrie.

Au-delà des chiffres, Audi se satisfait surtout de la complémentarité entre ses deux pilotes.

"Nous sommes très chanceux, pour être honnêtes, avec Nico et Gabi, parce qu’ils se complètent très bien."

"Ils se trouvent à des époques différentes de leur carrière. Avec Nico en particulier, nous avons quelqu’un qui possède énormément d’expérience, qui sort en piste et continue à être performant en situation de course, et nous l’avons vu à plusieurs reprises. C’est très positif."

"De l’autre côté, Gabi devient plus fort chaque week-end, et je pense que nous avons un bel équilibre entre les deux. Aujourd’hui, je pense réellement que, pour nous et là où nous en sommes, c’est la combinaison parfaite."

Pas question de brûler les étapes

Le potentiel affiché par Audi pourrait facilement susciter des attentes démesurées. Mais l’équipe veut éviter de transformer une première saison encourageante en promesse prématurée de victoires.

La comparaison avec les meilleures équipes rappelle d’ailleurs que la progression en Formule 1 demande du temps.

"Nous ne devrions même pas créer cette attente, parce que je ne pense pas que ce soit juste, tout d’abord parce que l’écart est important. Ce n’est pas deux ou trois dixièmes que l’on peut trouver en peaufinant ceci ou cela," admet McNish.

"Je pense que c’est une question de long terme et cela a toujours été clair. C’est un projet de plusieurs années, et pour mettre une voiture capable de gagner un championnat en piste, cela prend du temps."

"Regardez combien d’équipes de pointe ont essayé de gagner des championnats. Vous voyez de nombreuses grandes équipes essayer de gagner pendant des décennies, sans réussir à remporter des courses ou des championnats, et c’est normal, parce que le championnat est extrêmement compétitif."

Audi estime cependant disposer de tous les éléments fondamentaux nécessaires pour réussir.

"Nous avons juste besoin de temps, la seule chose qui ne s’achète pas en F1. Je pense que nous avons la structure, l’argent, tout ce dont nous avons besoin, les personnes pour gagner. Nous avons simplement besoin de temps pour nous développer, parce que la course automobile n’est pas comme le tennis ou le football, où vous pouvez changer les choses rapidement."

"Les pièces de production nécessitent un délai incroyablement long pour être prêtes, développées, testées et installées sur la voiture, et nous devons être patients de ce point de vue. Mais j’ai déjà demandé un plan pour l’équipe, et je vois très clairement ce plan à moyen et long terme."

La confiance reste donc forte malgré un classement qui ne reflète pas encore le potentiel entrevu.

"Je suis convaincu que nous allons nous battre très bientôt."

Le bilan de mi-saison : Un potentiel supérieur à ce que raconte le classement

Les points positifs

Le châssis constitue une première réalisation solide pour l’ancienne écurie Sauber, désormais sous la bannière Audi, et son premier groupe propulseur de Formule 1 s’est également révélé assez performant pour permettre à l’équipe de marquer des points à l’occasion. Une évolution a semblé rendre la voiture encore plus compétitive à l’approche de la trêve estivale, se traduisant par trois week-ends consécutifs dans les points, tandis que Gabriel Bortoleto continue d’impressionner aux côtés de Nico Hülkenberg, dont l’expérience est indéniable.

Les points négatifs

Hülkenberg a dû attendre le Grand Prix de Hongrie pour enfin inscrire des points, même si plusieurs occasions manquées étaient dues à des problèmes de fiabilité ou à de la malchance. Le groupe propulseur accuse également un retard par rapport aux écuries de pointe, et le départ de Jonathan Wheatley a constitué un épisode quelque peu singulier si tôt dans l’existence de l’équipe.

L’objectif

Transformer le grand nombre de onzièmes places en davantage de points après la trêve et devancer Haas pour s’emparer de la septième place au classement.

Le duel Hülkenberg-Bortoleto à mi-saison

Qualifications : Hülkenberg 6-5 Bortoleto

Course : Hülkenberg 4-7 Bortoleto

Les statistiques sont partagées chez Audi. Nico Hülkenberg mène le duel en qualifications, bien que de justesse, avec six manches remportées contre cinq pour Gabriel Bortoleto.

C’est toutefois Bortoleto qui affiche de meilleures statistiques en course, le Brésilien ayant devancé Hülkenberg lors de sept des onze manches disputées à ce jour. Le plus jeune des deux pilotes a également bénéficié d’une meilleure fiabilité : Bortoleto a franchi la ligne d’arrivée à chaque course, à l’exception de celle du GP de Chine où il n’a pas pris le départ, tandis que Hülkenberg a enregistré trois abandons ainsi qu’une absence au départ en Australie.