Verstappen et son avenir : le départ de Lambiase fissure encore l’édifice Red Bull

Le départ officiellement confirmé de Gianpiero Lambiase vers McLaren F1 pour la saison 2028 ne constitue certainement pas une surprise totale pour Max Verstappen. Le Néerlandais était au courant depuis plusieurs semaines déjà, au minimum. On pourrait même avancer que c’était déjà écrit à travers les émotions à l’arrivée d’Abu Dhabi, à la fin 2025.

Le Dr Marko semble le confirmer ce soir à travers une première réaction.

"Je ne me souviens plus de tous les détails, mais c’est assurément une grosse perte. Mais cela fait partie de la Formule 1," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si cette nouvelle était dans l’air depuis le dernier Grand Prix de la saison passée.

"C’est une perte considérable. Ils étaient comme un vieux couple. Ils avaient aussi leurs disputes et leurs désaccords."

"’GP’ était une figure clé du développement et des réglages de la voiture, et il avait aussi sa propre vision, pas toujours en accord avec le reste de l’équipe technique. Mais l’équipe est très grande et nous avons de nombreux jeunes ingénieurs très compétents. Un remplaçant sera certainement trouvé, quelqu’un ayant une certaine expérience à un poste similaire, quel qu’il soit."

Mais à l’heure où Verstappen s’interroge sur son avenir en Formule 1, cette perte d’un de ses plus proches alliés chez Red Bull Racing pourrait peser bien plus lourd qu’il n’y paraît.

Si la réflexion de Verstappen s’articule autour de nombreux paramètres, à commencer par son aversion affichée pour le règlement 2026, d’autres éléments plus personnels entrent désormais en jeu. La compétitivité actuelle de Red Bull n’aide pas, même si le principal intéressé minimise cet aspect. En revanche, la fin programmée de son partenariat avec Lambiase, entamé dès son tout premier Grand Prix avec l’équipe, et sa première victoire, lors du Grand Prix d’Espagne 2016, représente un tournant.

Une relation rare et précieuse

Depuis ce jour fondateur, Verstappen et Lambiase ont formé l’un des duos pilote/ingénieur les plus emblématiques de la F1 moderne. Leur relation, souvent comparée à celle d’un vieux couple en raison de leurs échanges parfois vifs à la radio, s’est construite sur une confiance mutuelle rare.

Loin d’être un défaut, cette franchise a constitué une force. Les deux hommes ont tout traversé ensemble : tensions, succès, frustrations, mais aussi quatre titres mondiaux consécutifs entre 2021 et 2024. Lambiase a toujours été l’un des rares à pouvoir tenir tête à Verstappen, une qualité essentielle pour tirer le meilleur d’un pilote au caractère affirmé.

Dans un environnement où les pilotes de pointe sont souvent difficilement contestés, la capacité de Lambiase à faire preuve de fermeté sans créer de fractures durables a été un atout majeur pour Red Bull. Leur communication directe, parfois brutale mais toujours constructive, est devenue une signature.

Une perte aux conséquences multiples

Le départ de Lambiase signifie qu’un changement profond attend Verstappen, quelle que soit sa décision future : rester en F1 ou non. Les week-ends de course ne seront plus les mêmes.

Certes, le Néerlandais a déjà travaillé ponctuellement avec d’autres ingénieurs au sein de Red Bull, notamment lors d’absences de Lambiase. Mais remplacer durablement une telle relation est une tout autre affaire. La construction d’un lien aussi solide prend du temps, un luxe que Verstappen n’est peut-être pas prêt à s’accorder à ce stade de sa carrière.

S’il comprend parfaitement les raisons personnelles qui ont poussé Lambiase à relever un nouveau défi, cela n’efface pas les conséquences de cette décision. Comprendre n’est pas être immunisé.

Ainsi, même si la vie en Formule 1 impose de s’adapter rapidement aux départs, celui-ci pourrait affaiblir les chances de Red Bull de conserver son pilote vedette sur le long terme. D’autant que Verstappen envisage déjà une possible pause dans sa carrière, motivée notamment par son désintérêt pour les orientations réglementaires à venir.

Le facteur humain au cœur de la décision

Verstappen l’a souvent répété : le plaisir reste sa priorité numéro un, devant même la performance. Or, perdre des personnes de confiance impacte directement ces deux dimensions.

Il pourrait ainsi arriver un moment où, en regardant autour de lui dans le garage qu’il considère comme une seconde famille, Verstappen réalise que, sans être entouré d’inconnus, il n’évolue plus dans l’environnement qui l’a porté au sommet.

C’est dans ce contexte émotionnel et sportif mêlé que se jouera son avenir et, par extension, celui de Red Bull pour les années à venir. Verstappen s’arrêtera-t-il de courir pour Red Bull Racing fin 2027 plutôt que fin 2028, au moment où Lambiase partira chez McLaren ? La question est posée... s’il n’est pas parti avant, bien entendu.

Qui est Gianpiero Lambiase ?

Âgé de 45 ans, Gianpiero Lambiase est devenu l’une des figures majeures de l’ingénierie en Formule 1 grâce à sa collaboration étroite avec Max Verstappen.

Diplômé en ingénierie mécanique de l’University College de Londres, il débute en F1 en 2005 chez Jordan Grand Prix comme ingénieur data. Il suit ensuite les transformations de l’équipe (Midland, Spyker, puis Force India).

En 2009, il travaille avec Giancarlo Fisichella lors du premier exploit de Force India au Grand Prix de Belgique 2009 (pole position et podium à Spa). Il collabore ensuite avec Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta et Sergio Pérez.

Arrivé chez Red Bull fin 2014, il travaille d’abord avec Daniil Kvyat avant d’être associé à Verstappen en 2016. Leur première course commune se solde par une victoire historique en Espagne.

Leur collaboration atteint son apogée entre 2021 et 2024 avec quatre titres mondiaux consécutifs. Promu responsable des opérations piste en 2024, Lambiase s’est imposé comme un élément clé du succès de Verstappen, notamment grâce à leurs échanges radio devenus emblématiques.

Son départ vers McLaren marquera la fin d’une décennie de succès avec Red Bull.