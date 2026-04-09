Ella Hakkinen, la fille de Mika, va débuter en Formule 4 cette saison

La relève est en marche dans la famille Hakkinen. Ella Hakkinen, fille du double champion du monde de Formule 1 Mika Hakkinen, s’apprête à franchir une étape importante de sa jeune carrière en effectuant ses débuts en monoplace cette saison.

Âgée de seulement 15 ans, la Finlandaise participera au championnat de Formule 4 d’Europe centrale, où elle défendra les couleurs de Jenzer Motorsport. Sa première apparition est prévue dès ce week-end sur le tracé du Red Bull Ring.

Déjà intégrée au programme jeunes pilotes de McLaren, Ella Hakkinen poursuit ainsi une progression rapide vers le haut niveau, sous le regard attentif de son illustre père.

Aujourd’hui âgé de 57 ans, Mika Hakkinen ne cache pas son enthousiasme quant aux capacités de sa fille à gravir les échelons du sport automobile.

"Ma fille montre la motivation intérieure et le talent nécessaires pour aller jusqu’au sommet," a-t-il déclaré au journal Ilta-Sanomat.

L’ancien pilote de Formule 1 insiste également sur son objectivité dans cette analyse :

"Ella est une pilote extrêmement talentueuse. Je ne dis pas cela seulement en tant que père, mais sur la base de mes observations en tant qu’ancien pilote de haut niveau. Sa motivation est impressionnante. Elle veut désespérément devenir pilote. Elle est devenue une vraie casse-cou."

Au-delà du cas de sa fille, Mika Hakkinen voit dans cette nouvelle génération une opportunité de voir revenir une femme sur la grille de Formule 1 dans un avenir proche.

"Dans quelques années, nous verrons à nouveau une femme en Formule 1, que ce soit Ella ou quelqu’un d’autre. La nouvelle génération de fans de Formule 1 est composée à 40 % de femmes, et le sport doit refléter cela."

Un message fort, alors que la discipline cherche à élargir son audience et à favoriser la diversité sur et en dehors de la piste.

Les débuts d’Ella Hakkinen en Formule 4 seront donc particulièrement scrutés, tant pour ce qu’ils révèlent de son potentiel que pour ce qu’ils symbolisent dans l’évolution du sport automobile.