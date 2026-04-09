Ella Hakkinen, la fille de Mika, va débuter en Formule 4 cette saison
"Nous verrons à nouveau une femme en Formule 1"
La relève est en marche dans la famille Hakkinen. Ella Hakkinen, fille du double champion du monde de Formule 1 Mika Hakkinen, s’apprête à franchir une étape importante de sa jeune carrière en effectuant ses débuts en monoplace cette saison.
Âgée de seulement 15 ans, la Finlandaise participera au championnat de Formule 4 d’Europe centrale, où elle défendra les couleurs de Jenzer Motorsport. Sa première apparition est prévue dès ce week-end sur le tracé du Red Bull Ring.
Déjà intégrée au programme jeunes pilotes de McLaren, Ella Hakkinen poursuit ainsi une progression rapide vers le haut niveau, sous le regard attentif de son illustre père.
Aujourd’hui âgé de 57 ans, Mika Hakkinen ne cache pas son enthousiasme quant aux capacités de sa fille à gravir les échelons du sport automobile.
"Ma fille montre la motivation intérieure et le talent nécessaires pour aller jusqu’au sommet," a-t-il déclaré au journal Ilta-Sanomat.
L’ancien pilote de Formule 1 insiste également sur son objectivité dans cette analyse :
"Ella est une pilote extrêmement talentueuse. Je ne dis pas cela seulement en tant que père, mais sur la base de mes observations en tant qu’ancien pilote de haut niveau. Sa motivation est impressionnante. Elle veut désespérément devenir pilote. Elle est devenue une vraie casse-cou."
Au-delà du cas de sa fille, Mika Hakkinen voit dans cette nouvelle génération une opportunité de voir revenir une femme sur la grille de Formule 1 dans un avenir proche.
"Dans quelques années, nous verrons à nouveau une femme en Formule 1, que ce soit Ella ou quelqu’un d’autre. La nouvelle génération de fans de Formule 1 est composée à 40 % de femmes, et le sport doit refléter cela."
Un message fort, alors que la discipline cherche à élargir son audience et à favoriser la diversité sur et en dehors de la piste.
Les débuts d’Ella Hakkinen en Formule 4 seront donc particulièrement scrutés, tant pour ce qu’ils révèlent de son potentiel que pour ce qu’ils symbolisent dans l’évolution du sport automobile.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
McLaren F1
- Ella Hakkinen, la fille de Mika, va débuter en Formule 4 cette saison
- Officiel : Lambiase quittera Red Bull pour McLaren F1 à la fin de la saison 2027
- McLaren F1 aurait réussi à arracher Lambiase à Red Bull... pour remplacer Stella ?
- McLaren F1 accélère le programme de Fornaroli avec un nouveau test à Silverstone
- Piastri ne voit ’rien de magique’ chez Mercedes F1