Verstappen est ’très content’ de son hiver mais Red Bull doit être ’plus rapide’ pour gagner

Max Verstappen est raisonnablement confiant avant la saison 2026, au terme d’une pré-saison qui a été positive pour Red Bull, et pour le département moteur RB Powertrains, qui a travaillé avec Ford pour faire un tout nouveau bloc propulseur.

Le quadruple champion du monde pense avoir optimisé le travail avec l’équipe cet hiver, notamment grâce à une fiabilité qui a été meilleure que ce à quoi s’attendait Red Bull avec un déverminage énorme à faire sur l’unité de puissance.

"On a eu un hiver correct, on a beaucoup appris mais on a bien roulé, on a fait beaucoup de tours. On n’aurait pas pu imaginer que ça se passe vraiment mieux" a déclaré Verstappen. "Je ne veux pas prédire ce qui se passera, je vais essayer de faire de mon mieux, on est positifs sur ce qu’on a fait jusqu’ici tout en sachant qu’on doit être plus rapides si on veut se battre à l’avant."

En effet, la Red Bull RB22 et son nouveau moteur fait maison sont encore en retrait des meilleures voitures selon le Néerlandais, mais il espère pouvoir avancer et se dit confiant quant au fait de pouvoir faire de bonnes courses.

"Je n’en ai aucune idée. Je suis très content de notre préparation. C’était un moment formidable et source de fierté pour toute l’équipe de voir comment le projet, moteur et voiture, a abouti. J’ai été agréablement surpris par les sensations générales."

"Les changements de réglementation ont été complexes pour tout le monde, mais en termes de sensations au volant et d’expérience de pilotage, l’interaction entre le moteur et la voiture était bonne. Bien sûr, j’ai exprimé mon mécontentement sur les points négatifs, mais ce qui s’est passé au sein de l’équipe a été vraiment excellent, et nous en sommes très satisfaits."

"Bien sûr, en termes de performance, nous souhaitons être un peu plus rapides, nous avons un peu de travail pour être devant. Mais d’après ce que nous avons appris à Bahreïn, nous ne sommes pas les plus rapides. Je n’en sais rien. Nous verrons bien où nous en sommes pour commencer."

Très critique cet hiver à l’encontre du nouveau règlement et des nouvelles Formule 1, il s’attend à ne pas pouvoir corriger les problèmes intrinsèques des voitures en matière de gestion. La FIA a demandé un retour de la part des pilotes, ce qui a provoqué un grand sourire moqueur chez Max.

"C’est un peu tard pour ça. Les sommes investies dans cette réglementation vont rester en place un certain temps. On aurait pu s’y attendre. Maintenant que les choses se compliquent, c’est un peu tard. Les choses vont progresser mais cela ne sera jamais totalement résolu."

Alors que la Formule 1 réfléchit à réduire la puissance des moteurs pour en améliorer la gestion, Verstappen n’est pas certain de l’intérêt de le faire : "Je ne sais pas mais oui cela dépendra beaucoup du tracé. On peut réduire la puissance, mais forcément, les temps au tour s’en trouvent allongés."

"Donc, je ne suis pas sûr. C’est un sujet délicat, et il est difficile d’affirmer que c’est la meilleure solution avec la réglementation actuelle. J’imagine que c’est pour cela qu’ils veulent d’abord observer les résultats, mais c’est assez complexe."

"On a des indications en plus sur le volant, des choses en plus à faire sous notre contrôle, mais on s’entraîne aussi. On en parle beaucoup, les choses viennent naturellement, et même si l’on pense être préparés, il y a toujours des choses qui peuvent mieux se passer et d’autres qui sont hors de votre contrôle."

Verstappen fait toutefois peu cas de ce qu’il aime ou non sur ces voitures, car cela reste des voitures de course : "Je n’aime pas trop compliquer les choses, si je dois conduire cette voiture, une autre voiture où un chariot pour faire les courses, je conduirai le chariot pour faire les courses à son maximum."

"C’est aussi simple que ça, au bout du compte, ça a un frein, un accélérateur, un volant, parfois un embrayage, et on le conduit à la limite, c’est ce qu’on fait, c’est ce pour quoi on a été élevés, et les meilleurs pilotes finiront toujours au sommet."

Alors qu’il doit gérer sa carrière en Formule 1 et son équipe d’Esport et de GT3 en parallèle, il explique être aidé : "J’ai beaucoup de gens qui m’aident autour de moi en F1 et avec l’équipe d’Esport. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses tout seul, vous avez besoin de gens intelligents autour de vous."