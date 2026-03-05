Russell ne se voit pas comme favori et alerte sur la complexité de la F1 nouvelle génération

George Russell aborde ce premier rendez-vous de la saison 2026 du Grand Prix d’Australie avec un mélange d’optimisme et de prudence. Si Mercedes semble avoir connu une préparation hivernale plus sereine que lors des dernières saisons, le pilote britannique insiste sur l’ampleur des inconnues qui entourent encore ces nouvelles monoplaces.

Interrogé sur la confiance qui règne au sein de l’écurie allemande avant cette première course, Russell a expliqué que la période de tests avait été particulièrement encourageante.

"Je pense qu’il y a simplement une part d’inconnu et d’excitation avant la première course. Je pense que cela a été une bien meilleure pré-saison que celles que nous avons connues au cours des quatre dernières années."

"Il n’y a aucun élément sur la voiture qui nous ait causé une grande inquiétude. Tout fonctionne comme prévu, la corrélation est bonne, la corrélation avec le simulateur est bonne, et ce sont des choses avec lesquelles nous avons échoué au cours des quatre dernières années, donc indépendamment du chronomètre, les choses se passent comme nous l’espérions."

Malgré ces signaux positifs, Russell reconnaît que la discipline entre dans un territoire largement inexploré avec ce nouveau règlement technique.

"Il y en a énormément," répond-il lorsqu’on l’interroge sur les inconnues à l’approche de la première course.

"Je pense qu’il y a beaucoup de discussions autour des départs de course – c’est un sujet difficile. Il y a beaucoup d’obstacles. Je pense qu’on peut se faire piéger par la moindre petite erreur, donc il n’y a aucun moment pour se relâcher pendant une course, pendant les qualifications, pendant les arrêts aux stands."

"Des choses qui étaient autrefois des parties assez simples de la course sont désormais très compliquées."

Malgré tout, Russell estime que Mercedes a fait tout ce qui était possible pour se préparer.

"A ce stade, je pense que nous avons fait le maximum de préparation possible. Nous nous sentons dans une bonne position. Mais je suis sûr que sur une nouvelle piste les choses pourraient être différentes."

L’expérience, un atout… ou non ?

Avec une grille 2026 riche en jeunes pilotes, certains observateurs estiment que l’expérience pourrait faire la différence cette année. Russell nuance toutefois cette idée.

"Oui, je veux dire, je me sens encore assez jeune, donc je ne sais pas si je fais déjà partie de la catégorie des anciens, mais il y a beaucoup de jeunes sur la grille."

"Mais comme les autres l’ont dit, il y a tellement de choses différentes maintenant. Certains arguments disent qu’avoir de l’expérience est un avantage, d’autres disent qu’arriver avec un esprit ouvert et sans expérience de la façon dont c’était avant peut aussi être un avantage."

"Mais au final les fondamentaux restent les mêmes : il faut toujours passer à fond dans les virages et le pilote le plus rapide sortira vainqueur."

Les nouvelles règles introduisent aussi une complexité technique supplémentaire pour les pilotes.

"Je pense que nous travaillons tous très dur sur l’aspect technique."

"Même dans les années précédentes, on se concentrait beaucoup sur les pneus ou sur le simulateur ou les réglages, sur la façon d’en tirer le maximum. Maintenant, il y a simplement une complexité supplémentaire : apprendre davantage sur le moteur et sur la façon dont la batterie fonctionne sur les différents circuits, comment l’unité de puissance fonctionne, comment les départs de course fonctionnent avec les turbos."

Russell ne considère toutefois pas cela comme une nouvelle compétence à proprement parler.

"Je ne dirais pas forcément que c’est un nouveau type de compétences, c’est simplement que vous apprenez de nouvelles procédures. Et je pense qu’au bout de quelques courses ces procédures seront bien intégrées pour nous tous et nous en parlerons beaucoup moins."

Quant aux dépassements que certains estiment déjà compliqués avec le nouveau mode, Russell temporise.

"Je ne pense pas que les dépassements poseront problème. Je pense qu’il est prématuré d’avoir ces discussions avant même le début de la saison, car la vérité est que nous ne savons pas comment les courses vont se dérouler. Et d’après ce que Kimi et moi avons vu au simulateur sur des circuits comme Melbourne et l’Arabie saoudite, les courses peuvent être très palpitantes. Tout dépend de la façon dont on gère l’énergie tout au long du tour."

"Il nous faut donc au moins cinq courses sur des circuits différents. Je pense que la Chine sera différente de Melbourne en termes d’énergie. Suzuka sera encore une fois très différent. L’Arabie saoudite, si on y va, sera plus similaire à Melbourne. Bahreïn, si on y va aussi, sera peut-être plus similaire à la Chine. Après les cinq premières courses, je pense que nous y verrons beaucoup plus clair."

Favori pour le titre ? Russell garde la tête froide

Certains rivaux voient déjà Russell comme l’un des favoris au championnat cette saison, mais l’intéressé refuse d’accorder trop d’importance à ces spéculations.

"Pas grand-chose, pour être honnête. Cela ne change rien. Je pense qu’il y a beaucoup de discussions autour de nous, de Mercedes, et je suppose qu’on peut le prendre comme un compliment."

"Cependant, une fois que le casque est mis et la visière baissée, vous êtes simplement à fond et vous ne pensez pas vraiment à tout ce bruit supplémentaire. Prenons les courses les unes après les autres et voyons comment cela se passe."

Russell estime que chaque changement de règlement représente une opportunité pour les équipes.

"Oui, c’est une nouvelle opportunité pour l’équipe qui n’était pas en train de gagner. Nous pensons avoir une très bonne chance."

"Cependant, lors du dernier changement de règlement, Ferrari était l’équipe qui est sortie des premiers Grands Prix en gagnant, et après trois ou quatre courses ils semblaient être ceux qui allaient gagner le championnat, et à la fin de 2022 ils n’étaient même pas proches de la lutte."

"Donc la mentalité pour nous, peu importe que nous ayons un week-end réussi ou un week-end difficile, c’est que Melbourne ne définira pas la saison, et si nous voulons gagner nous devons continuer à pousser, et oui, nous sommes prêts à le faire."

Un moral en hausse chez Mercedes

L’ambiance au sein de l’écurie semble néanmoins plus positive qu’au début de l’ère réglementaire précédente.

"Le moral est définitivement différent, mais je pense que cela est davantage lié au fait que la voiture se comporte comme nous l’attendions."

"Ce qui était très important, c’était de voir que la corrélation est bonne, qu’il n’y a pas de grosses frayeurs sur la voiture. Je l’ai mise en piste et Kimi comme moi étions contents de la façon dont elle se comportait."

"Le moteur semble fort. Je pense que nous avons été surpris par certains de nos concurrents et par la puissance de leurs unités de puissance, mais le package semble bon."

"C’est probablement la principale raison pour laquelle le moral est élevé, et vous en avez besoin au début d’un nouveau règlement pour construire dessus."

Les chronos lors des essais sont également encourageants, même si Russell reste prudent.

"En retour, les temps au tour semblent également assez corrects lors des deux premiers essais, mais nous savons évidemment que le rythme d’amélioration en ce moment va être le plus fort au cours des six prochains mois. Donc comme je l’ai dit, ce sera une longue bataille et nous espérons en faire partie."

Russell a laissé entendre que Red Bull avait volontairement ralenti son rythme lors des deuxièmes essais à Bahreïn afin de calmer l’attention médiatique.

"Honnêtement, je trouve que Red Bull était étrangement lent lors des deuxièmes essais. Nous les considérions comme les plus rapides lors des premiers essais, et d’après nos mesures, ils ont perdu sept dixièmes de seconde lors des deuxièmes. Alors que Ferrari et nous-mêmes avons gagné quelques dixièmes grâce à de nouvelles améliorations sur la voiture. J’ai donc du mal à comprendre comment ils ont pu perdre sept dixièmes en une semaine. Franchement, je m’attends à ce qu’ils soient très performants. C’est pourquoi nous sommes tous impatients de voir comment cela va se dérouler."

Un Russell serein avant sa huitième saison

Sur le plan personnel, le Britannique aborde la saison dans un bon état d’esprit.

"Oui, je me sens dans une très bonne position, pour être honnête. Je pense que l’année dernière a probablement été ma meilleure année, pas seulement en piste mais aussi dans la façon dont je me sentais personnellement et dans ma vie à la maison. Je pense que c’est très important pour avoir une bonne vie professionnelle et une carrière professionnelle réussie."

"Donc j’ai simplement continué à construire sur cette base, et je sens que chaque année j’ai performé de mieux en mieux. Il y a encore des domaines dans lesquels je pense devoir et vouloir m’améliorer, et c’est ce sur quoi je travaille cette saison. Mais globalement je me sens bien, heureux, confiant en moi-même et simplement excité à l’idée d’aller courir."

Russell préfère toutefois garder pour lui certains détails de son travail.

"Il y a de petits domaines techniques que je voulais améliorer l’année dernière. C’est probablement ennuyeux, je ne veux pas entrer dans ces détails parce que ce sont un peu mes aspects personnels."

"Mais je pense que pour nous tous maintenant – c’est ma huitième saison en Formule 1 – on arrive à un point où l’on évolue simplement. On fait ces petits ajustements pour essayer d’en tirer un peu plus de soi-même."

La stabilité de son environnement joue également un rôle important.

"Oui, aussi, ce qui est génial, c’est que j’ai un très bon groupe d’ingénieurs autour de moi qui sont avec moi depuis trois ou quatre ans maintenant, et j’ai une plateforme très stable autour de moi, donc je pense que cela aide aussi beaucoup."

Enfin, Russell assure que l’attention médiatique et les discussions autour du titre ne changent rien à son approche.

"Cela ne change absolument rien pour moi, pour être honnête. Nous sommes évidemment assis ici un jeudi et nous en parlons pendant une heure, mais ensuite quand je pars je retourne au travail et je travaille avec mon équipe."

"Ce qui est dit ici ou écrit dans les médias ne m’aide pas à aller plus vite et ne me rend pas non plus plus lent."

"Je pense que c’est l’approche que j’ai toujours eue avec les médias, pour le meilleur ou pour le pire. Il faut simplement ne pas y prêter trop d’attention parce que cela n’a jamais d’impact positif sur votre bien-être ou sur votre performance."

Il conclut en rappelant la longueur du championnat.

"Donc je pense que j’ai fait du bon travail avec cela par le passé et c’est toujours la même approche que j’adopte. Et comme je l’ai dit, je vais prendre les courses les unes après les autres, sans penser du tout à la vue d’ensemble, et reconnaître que peu importe comment ce week-end se passe c’est une saison de 24 courses. Elle est très, très exigeante pour tout le monde, et beaucoup de choses peuvent changer entre maintenant et Abu Dhabi."