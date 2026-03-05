Piastri doute des performances de McLaren F1 avant son Grand Prix à domicile

À la veille des premiers essais libres du Grand Prix d’Australie, première manche de la saison 2026 de Formule 1, Oscar Piastri arrive à Melbourne avec un mélange d’enthousiasme et de prudence. Le pilote McLaren, héros local, entame une nouvelle saison dans un contexte radicalement différent avec l’introduction du nouveau règlement technique. Si son équipe a remporté les deux derniers championnats constructeurs, l’Australien estime que la hiérarchie reste encore très incertaine.

Interrogé sur les chances de McLaren de décrocher un troisième titre constructeurs consécutif, Oscar Piastri se montre mesuré face aux inconnues liées au nouveau règlement.

"Nous devrons attendre et voir. C’est un ensemble de règles très différent. Il serait très optimiste de dire que nous allons avoir la même forme que celle que nous avions ici il y a 12 mois."

"Je pense que nous sommes quelque part vers l’avant, mais d’après les essais on a l’impression que Mercedes et Ferrari ont un petit avantage sur nous et Red Bull, je dirais."

"Les choses changent tellement vite à mesure que tout le monde apprend et apporte des nouveautés à la voiture, donc nous devrons attendre et voir."

Piastri rappelle également que l’ambition de McLaren reste élevée, même si les attentes sont différentes de celles de l’an dernier.

"L’an dernier nous arrivions ici avec de très, très grands espoirs de pouvoir accomplir quelque chose de spécial. Cette année je pense que nous pouvons toujours obtenir un bon résultat, mais pour atteindre le même niveau de performance nous allons devoir trouver un peu plus."

La saison dernière, Piastri avait longtemps mené le championnat avant de perdre le titre pour seulement 13 points face à son équipier Lando Norris, une marge inférieure aux points perdus dans certaines décisions d’équipe.

Interrogé sur la possibilité de s’affirmer davantage face au champion du monde, l’Australien insiste sur la priorité donnée au collectif.

"Il y a beaucoup de choses à digérer dans cette question. Pour moi, nous allons toujours courir dans le meilleur intérêt de l’équipe. Nous avons toujours eu la liberté de courir pour nos propres résultats individuels aussi. Peut-être que dans certaines occasions nous n’avons pas toujours pris la décision parfaite, mais l’important est qu’il n’y a jamais eu de mauvaise intention dans ces choix."

Ces situations ont néanmoins permis à McLaren d’apprendre.

"Nous avons beaucoup appris sur ce que nous pouvons faire différemment et sur ce que nous pouvons améliorer. Mais je n’ai rien à prouver. Je ne vais certainement pas avoir une attitude rebelle ou quoi que ce soit dans ce genre."

"Une manière très rapide de s’assurer que vous n’allez pas gagner un championnat est d’aller contre votre propre équipe, donc je ne pense pas que ce soit une décision très sage."

"Nous avons eu des discussions et travaillé sur des choses que nous pouvons mieux faire cette année."

Un défi technique inédit pour les pilotes

Après chaque intersaison depuis ses débuts en F1, Piastri a montré des progrès significatifs. Mais le changement de règlement rend l’évaluation de son niveau actuel plus complexe.

"C’est difficile à savoir parce que nous n’avons pas encore commencé. Ce qui est différent cette année, évidemment, c’est la remise à zéro du règlement. Avoir vécu certaines des intersaisons que j’ai connues auparavant et certaines des choses que j’en ai apprises est définitivement transférable à cette année."

Mais les nouvelles voitures imposent des adaptations inédites.

"Certains des défis, du style de pilotage et des choses que nous examinons sont assez différents de ce que nous avons probablement vu auparavant. Je suis confiant dans le fait de pouvoir franchir une nouvelle étape, en utilisant, je l’espère, le même type de processus que celui que j’ai utilisé ces dernières années, et nous verrons où cela nous mène."

Les nouvelles monoplaces 2026 ont profondément modifié l’approche du pilotage, notamment en raison de l’importance accrue de l’unité de puissance.

"Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Comme Lewis l’a dit, toute la conduite, les réglages de la voiture, tout est en quelque sorte optimisé pour tirer le maximum de l’unité de puissance. Il y a toujours eu un élément de cela, mais maintenant c’est de loin l’élément le plus important. Il faut toujours faire correctement toutes les autres bases."

"Ce qui est difficile avec ces nouveaux règlements, c’est que beaucoup des choses que nous devons apprendre à faire en tant que pilotes ne sont pas très intuitives, donc cela demande un temps d’adaptation et beaucoup de discipline."

Interrogé sur les raisons qui lui font penser que Ferrari et Mercedes pourraient être légèrement devant McLaren, Piastri souligne la difficulté d’interpréter les essais.

"On ne peut jamais vraiment lire grand-chose dans les temps réalisés lors des essais. La seule chose dont on peut à peu près tirer une indication, ce sont les simulations de course que tout le monde fait. Elles ne sont toujours pas parfaites, mais pour faire une simulation de course il faut remplir complètement la voiture de carburant."

"Certaines simulations de course de Ferrari semblaient très, très solides. Pour Mercedes, même s’ils n’ont pas vraiment fait beaucoup de simulations de course à Bahreïn, la forme générale et certains des tours qu’ils ont réussi à réaliser… Barcelone était assez impressionnant et ils ont placé la barre assez haut. Ils sont arrivés, la voiture a fonctionné presque sans le moindre problème, en enchaînant énormément de tours. La préparation de leur côté semble solide."

Malgré cela, Piastri estime que McLaren reste dans le match.

"Mais je ne pense pas que nous soyons très loin derrière, si nous le sommes. Je ne sais même pas si nous sommes derrière tout court."

"La sensation est que nous sommes dans le coup mais pas tout à fait à l’extrême pointe, donc si nous pouvons trouver un peu plus alors nous pourrons, je l’espère, être vraiment à l’extrême pointe."

L’un des grands défis de la saison sera l’adaptation aux caractéristiques de chaque circuit avec ces nouvelles voitures.

"Ce qui va être unique et représenter un défi pour nous à apprendre cette année, c’est que par le passé on passait d’un circuit à l’autre avec différents niveaux d’adhérence, différents niveaux d’appui, des choses comme ça."

"La façon fondamentale de piloter la voiture et le moteur n’a jamais vraiment été un facteur majeur. Alors que maintenant, d’un circuit à l’autre, le moteur sera probablement le facteur le plus important dans la manière dont vous réglez la voiture et dont vous en tirez le maximum."

"La façon dont vous abordez différents circuits va donc être assez différente, et les choses que nous devrons faire vont être assez différentes. Prendre le dessus sur ces aspects et les comprendre sera le plus grand défi."

Le rêve de gagner à domicile

À Melbourne, Piastri bénéficie d’un soutien massif du public australien, et la perspective d’une victoire à domicile reste un objectif particulièrement spécial.

"Si j’avais un dollar à chaque fois qu’on me posait cette question, je serais… un peu plus riche de quelques dollars !"

Remporter son Grand Prix national représenterait néanmoins un moment unique.

"Ce serait vraiment très spécial. Chaque pilote veut gagner sa course à domicile et ce n’est pas différent pour moi. Le fait que ce soit l’ouverture de la saison signifie qu’il y a toujours une grande part d’inconnu."

"J’adorerais gagner ici. Si nous avons la voiture pour le faire - même si nous ne l’avons pas - j’essaierai de faire absolument de mon mieux, mais nous devrons attendre de voir quel niveau de performance nous avons."

Avant même de monter dans sa voiture, Piastri ressent déjà l’effervescence du public local grâce au célèbre Melbourne Walk, où les fans accueillent les pilotes à leur arrivée.

"Pour moi c’est assez spécial parce que la plupart des choses que je signe sont pour moi, ce qui est toujours amusant. Nous n’avons rien de comparable ailleurs. Peut-être que quelques courses ont essayé de le copier, mais c’est vraiment très unique à Melbourne."

"Le fait que la majorité du soutien soit pour moi ajoute une couche supplémentaire à cela."

Malgré tout, son approche reste identique à celle de n’importe quel autre week-end.

"Il n’y a pas de points supplémentaires pour courir à domicile ou quoi que ce soit comme ça. La seule façon dont l’état d’esprit est un peu différent, c’est que vous ne savez pas exactement à quoi vous attendre."

"Il y a beaucoup de soutien supplémentaire, ce qui est génial, mais en termes d’essayer de faire mon travail et de tirer le meilleur de moi-même, c’est exactement la même chose peu importe l’endroit du monde où nous nous trouvons."

Enfin, Piastri a évoqué sa relation avec le patron de McLaren, Zak Brown, souvent critiqué en Australie pour sa gestion qui irait contre le pilote natif de Melbourne.

"Ma relation avec Zak est très bonne et elle s’est renforcée au fil du temps que nous avons passé à nous connaître. Il est certainement très amusant et c’est agréable de l’avoir autour de nous."

"Lui et Andrea Stella sont deux personnes avec des styles très différents, ce qui fonctionne bien ensemble."

"La relation entre Zak et moi est bonne. En tant qu’équipe, nous avons évidemment eu des moments difficiles au cours de l’année dernière, comme n’importe quelle équipe, mais je pense que notre relation n’en est ressortie que plus forte."