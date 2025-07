Hamilton espère de la ’magie’ à Silverstone pour un bon résultat

Lewis Hamilton a reconnu qu’il y avait eu des tensions avec son ingénieur et son équipe car il y avait un désaccord sur la stratégie. Mais le pilote Ferrari a clarifié les choses afin que cela ne se reproduise plus, ou en tout cas que le dialogue reste ouvert.

"Oui, j’en ai parlé il y a à peine une heure. On en avait parlé après la course en Autriche. Je pense que le point de vue de l’équipe était de s’assurer de la troisième et de la quatrième place, ce qui est tout à fait normal. Mais j’ai dit que je n’étais pas là pour partir quatrième et finir quatrième" a déclaré Hamilton.

"Je suis en train de courir après chaque petite chose que nous pouvons gagner. Dans ce scénario, nous avions exactement la même stratégie. Je pense que nous avons tous les deux fait medium, dur, medium. J’aurais fait medium, medium, dur, donc au moins j’étais décalé à la fin. Je ne veux jamais faire la même chose que mon coéquipier, jamais."

"Dans le dernier relais, par exemple, nous n’étions pas sous la pression des voitures qui nous suivaient. Ils ont dit ’tu aurais été dépassé par Charles à la fin’. J’ai répondu qu’il aurait pu y avoir une voiture de sécurité et qu’à ce moment-là, il n’y avait pas de risque à prendre un pari."

"J’ai dit que je ne voulais pas en arriver à un point où je l’ignorais, alors ce que nous faisons, c’est travailler sur notre communication. Nous apprenons encore à nous connaître et à savoir comment nous aimons travailler, et c’est compris."

Le septuple champion du monde espère avoir de la chance dans le déroulement de la course pour lui donner un coup de pouce : "J’espère et je prie pour que ce soit le cas. Il y a toujours de la magie à Silverstone. Je n’ai pas vraiment à l’espérer dans le sens où la foule est incroyable."

"C’est un endroit très, très spécial et il offre toujours une course spéciale, d’une manière ou d’une autre. Mais j’espère que la météo, toutes sortes de choses peuvent nous aider parce que nous ne sommes naturellement pas aussi rapides que McLaren. Si le temps reste sec, ils devraient faire la course."

"Je ne regarde pas vraiment ces statistiques et ces choses, donc ce n’est pas quelque chose qui m’affecte ou auquel je pense. Bien sûr, nous sommes à Silverstone. Ce serait un endroit idéal pour changer cela, et c’est ce à quoi nous travaillons."